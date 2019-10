Ansu Fati no es convocado con España para el Mundial sub-17

Ansu Fati no disputará con España el Mundial sub-17, del 26 de octubre al 17 de noviembre, después de que la federación española no le haya convocado para esta cita. Según los responsables técnicos, el objetivo es que el delantero del Barcelona, que a los 16 años se ha convertido en la gran irrupción en LaLiga, sea convocado en una categoría superior, en referencia a la sub-21 o la absoluta.

"Hemos decidido que no venga al Mundial sub-17. El objetivo de la Federación cuando iniciamos los trámites era que Ansu Fati pudiera estar disponible en algún momento para la selección española, no para ninguna categoría en concreto, y haciendo un análisis deportivo en general hemos entendido que lo mejor es que el chico se quede y que tenga en las próximas convocatorias de noviembre su opción de poder particicipar en una categoría superior, y para eso no puede ir al Mundial sub-17. El objetivo era que fuera seleccionable y que pueda debutar algún día en la absoluta", ha comentado Francis Hernández, director deportivo de las categorías inferiores, que ha explicado también que los trámites burocráticos para que Fati pueda ser citado finalmente con España, después de conseguir la nacionalización por carta de naturaleza, están muy próximos a ser completados. "Está muy cercana a conseguirse. Ha sido una semana de presentar los últimos documentos que pedía FIFA", ha comentado Hernández.

"Ansu Fati está para poder competir en categorías superiores", ha zanjado el seleccionador sub-17, David Gordo.

De este modo, el Barcelona no perderá al joven delantero durante la disputa del Mundial sub-17. Precisamente el día que comienza el torneo, el 26 de octubre, el conjunto azulgrana recibe al Madrid en el clásico en el Camp Nou.

Los récords de Ansu Fati Tercer jugador más joven en marcar en la Liga (16 años y 304 días), después de Fabrice Olinga (16 años y 98 días, con el Málaga) e Iker Muniain (16 años y 289 días, Athletic), y jugador del Barça más joven en hacerlo.

Segundo jugador más joven en debutar en Liga con el Barcelona, después de Vicente Martínez Alama, con 16 años y 278 días, en 1941.

Futbolista con menos edad que ha marcado y asistido en un mismo partido de Liga, contra el Valencia (5-2).

Debutante más joven en la historia del Barça en la Champions, con 16 años y 321 días, tras Babayaro y Tielemans, ambos con el Anderlecht.

