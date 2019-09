La hora del líder Messi

“¿Has visto la buena sintonía que hay entre Messi y Ansu Fati?”, le preguntó un miembro del cuerpo técnico a Valverde. La conversación, que sucedió el pasado 21 de agosto en la Ciudad Deportiva, se perdió después entre cuestiones tácticas. Era el primer entrenamiento del guineano, que había conquistado al Txingurri después de verle con García Pimienta en el filial. Tímido como es, no era habitual ver al rosarino cercano a los canteranos. Pero el 10 identifica rápido al talento. “Este me gusta mucho”, le soltó a Guardiola en uno de los primeros entrenamientos de Busquets. Messi, por entonces, todavía era un chiquillo y no le tocaba guiar a las promesas del Camp Nou. Hoy, en cambio, a sus 32 años es el capitán y tiene la responsabilidad de liderar a la camada surgida durante su lesión, esa en la que sorprende Ansu Fati, pero también en la que destacan De Jong y Griezmann, tiempo igualmente para que se consoliden Arthur, Lenglet y Semedo.

Messi ya pasó por una situación similar con Argentina. Acabado el Mundial de Rusia, el 10 se encontró con una Albiceleste renovada en la Copa América 2019, una generación sin vicios ni viejas rencillas. Apareció un Messi diferente en Brasil, más cercano a los jóvenes, participativo en las concentraciones, motivador en el vestuario y parlanchín en la zona mixta. Habló tanto que hasta que tuvo que rectificar tras acusar a la Conmebol de corrupción. Una versión maradoniana del rosarino, celebrada por los técnicos. “Para los chicos es importante que puedan bajar a Leo del póster”, subrayaba el seleccionador Scaloni.

Messi, sin embargo, apenas ha podido contactar con sus nuevos compañeros en el Barça. El 5 de agosto, en su primer entrenamiento tras las vacaciones, el mismo día que el equipo viajaba a la gira americana, se rompió el sóleo de la pierna derecha. El 10 se quedó para trabajar con Juanjo Brau, el fisioterapeuta que se había acostumbrado a ser su sombra hasta 2013, cuando algo se rompió entre el rosarino y el recuperador. “En lo profesional y personal no ha existido ninguna diferencia ni distanciamiento más allá del propio que pueda surgir de no estar tan cerca en el trabajo diario”, explicó Messi. Brau fue uno de los invitados a la boda del 10 y Antonela Roccuzzo en 2017.

La sorprendente calma

“Juanjo y Leo tienen una relación rara, pero es buena para el Barça. Hay pocos fisios tan buenos y que conozcan tan bien a Messi”, aseguran en el club. Ni siquiera la recaída del 10 hizo peligrar la renovada relación. Ya vuelve ser normal ver a Brau con Messi. Seis semanas después de lesionarse, el argentino recibió el alta coincidiendo con el viaje del equipo a Dortmund para debutar este martes en su ansiada Champions. Messi tiene “ganas de conocer” el Signal Iduna Park. “Aseguran que es especial”, dijo. No se sabe todavía si jugará porque de momento no ha arriesgado para volver y solo ha completado dos entrenamientos con el grupo: “Se lo ha tomado todo con calma. Es un poco sorprendente, sí. Por primera vez no parecía desesperado por volver a jugar”, explican en el Barcelona.

“Me alegro de que venga Messi; queremos que juegue el mejor futbolista del mundo”, celebró el alemán Marco Reus. El capitán lidera una expedición que incluye a caras nuevas como Griezmann, De Jong, Carles Pérez y Ansu Fati,

“Ernesto, ya sé de donde viene la buena relación entre Messi y Ansu”, le averiguó el sorprendido colaborador a Valverde; “lo asesora Rodrigo, su hermano”.

