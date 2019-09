Messi recibe el alta médica

El Barcelona anunció esta mañana que Lionel Messi recibió el alta médica después de seis semanas de baja. El delantero argentino, que tanto el domingo como el lunes entrenó junto al resto de sus compañeros, viajará a Dortmund en el estreno del Barça en la Champions League ante el Borussia, este martes a las 21:00 horas.

El pasado 5 de agosto, el primer día que se reincorporaba a los entrenamientos después de disputar la Copa América con Argentina y de contar con un mes de vacaciones, Messi sufrió una lesión muscular en el sóleo. No viajó a la gira del Barcelona en Estados Unidos. Cuando parecía que se podía estrenar en LaLiga ante el Betis, el 25 de agosto, el rosarino sufrió una recaída. “La verdad es que fue muy malo porque en el primer entrenamiento me pasó esto. Era algo sencillo. Estuve quince días y cuando me pensé que estaba bien, en uno de los entrenamientos antes del Betis me resentí un poquito y se me abrió un poquito más. Eso hizo que tenga que estar más tiempo parado y tenga que estar aún ahora parado. Me dijeron que esto del sóleo es complicado, que parecía que estaba bien y era traicionero. Nunca había pasado por esto y ahora ya sé lo que es. Por eso estoy tranquilo y voy a jugar cuando realmente sienta que estoy seguro y no vuelva a pasar porque una recaída sería para mucho más tiempo”, explicó el 10 en una entrevista al Diario Sport.

Este lunes, después de dos entrenamientos con el grupo azulgrana, Ernesto Valverde incluyó al argentino en la lista de convocados para debutar en la Champions ante el Dortmund. El Txingurri citó a 22 jugadores, entre los que se encuentran el portero Neto, que también recibió el alta médica.

