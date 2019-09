La desesperante lesión de Messi coarta al Barça

Messi difícilmente reaparecerá el sábado contra el Valencia. Aseguran en el Barça que la lesión del capitán en el sóleo de la pierna derecha exige mucho cuidado y no conviene precipitar su vuelta después que su último partido con la camiseta azulgrana fuera la final de Copa disputada en Sevilla y ganada precisamente por el Valencia. El rosarino disputó después la Copa América y salió expulsado el 6 de julio en el minuto 37 del encuentro ante Chile.

No ha vuelto a pisar una cancha desde entonces porque el 5 de agosto se quedó clavado cuando el equipo preparaba las maletas para la gira en América. Las lesiones que ocurren en un entrenamiento no son como las que se producen en un terreno de juego cuando el hincha saca sus conclusiones —antes de que medie el parte médico—, ni que sea a partir de la cara de dolor del futbolista, pocos tan sufridos como el 10.

A Messi solo se le vio en la presentación de la plantilla, en el Gamper, y en los vídeos que se distribuyeron durante su recuperación en los que se le advertía chutando y muy dispuesto a defender el título después de conquistar ocho de las últimas 11 Ligas. De la noche a la mañana, sin embargo, Messi pasó de sufrir en el campo de arena a resguardarse en el gimmasio y no compite desde primeros de agosto después de un veraneo por el Caribe e Ibiza.

El argentino no ha hecho pretemporada ni ha recaído de su dolencia, al menos oficialmente, circunstancia que aumenta el misterio sobre una lesión que tiene en ascuas al Barça. La vida de Messi se transmite a diario simplemente por su participación o no en el entrenamiento colectivo y por sus apariciones en los actos institucionales: acudió a la inauguración del estadio Johan Cruyff y no estuvo en la ofrenda floral de La Diada.

Aunque desde el Barça se insiste en que no ha habido ningún contratiempo, la rehabilitación es más lenta de lo previsto, un proceso que depende tanto del carácter traicionero de la lesión como de la personalidad del futbolista, pocos tan particulares como Messi. El capitán, siempre dispuesto a jugar, no quiere intervenir ahora antes de tiempo porque se sabe vigilado y es consciente de su impacto en el equipo, que ya ha descontado cinco puntos en la Liga.

Messi tuvo una participación deficitaria en la Copa América. Al rosarino se le vio fatigado, sin explosividad ni velocidad, y más reivindicativo que nunca, como si quisiera ser Maradona. A sus 32 años, al jugador le ocupa tanto su salud como la competitividad del Barça. No quiere exponerse sino medirse, situación que le llevó a reservarse la posibilidad de finiquitar su contrato a final de temporada, al tiempo que invita al club a montar un plantel con garantías para lograr la Champions —entendía que era más competitivo con Neymar—. El brasileño fue quien mejor cubrió la ausencia del argentino por lesión cuando ambos estaban en el Barça. No conviene olvidar tampoco que la temporada pasada el equipo cubrió bien colectivamente la baja de Messi. No ha pasado lo mismo ahora en Liga porque los azulgrana perdieron en San Mamés y empataron en Pamplona.

La vuelta de Luis Suárez

Hay mucho interés por saber cómo estará Messi cuando vuelva y también por conocer qué puesto ocupará en la formación, decisivo para que se recompongan las piezas que ahora bailan (De Jong), esperan turno (Rakitic) o están listas para volver: Luis Suárez, lesionado frente al Athletic, aspira a jugar unos minutos contra el Valencia.

Un alivio para Valverde después de la cesión de Rafinha al Celta. Al entrenador no le queda más remedio que seguir parcheando la formación y las funciones en el campo a la espera de que mejoren las sensaciones de Messi, del que se llegó a dudar sobre su lesión y ahora se pregunta por su reaparición cuando se reanuda la Liga y se divisa la Champions.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.