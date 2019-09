Bartomeu: “Messi se ha ganado decidir su futuro”

Josep Maria Bartomeu confirmó que Messi puede decidir su futuro como futbolista con total libertad en el verano de 2020. “Firmó hasta 2021”, explicó el presidente del Barcelona, “y se acordó que, al acabar la penúltima temporada, tenía la potestad de irse libre. Se ha ganado la libertad de decidir su futuro, pero es muy culé y estoy tranquilo. Xavi, Iniesta y Puyol tenían la misma cláusula. A Messi, el mejor jugador de todos los tiempos y un culé de toda la vida, no le podíamos hacer una cláusula diferente. Pero repito: no dudo de que se quedará muchos años”. Bartomeu ratificó así, en una comparecencia en BarçaTV, la información difundida el jueves por EL PAÍS.

La información, que hasta ahora no había trascendido, no pilló por sorpresa a algunos de los pesos pesados del vestuario. Piqué, por ejemplo, manifestó: “Sabía que existía esa posibilidad, pero sabemos el compromiso que tiene Leo con el Barcelona y no me preocupa nada”. El central coincidió con lo expresado poco después por Bartomeu: “Leo se ha ganado el poder decidir cada año qué hace con su futuro. Sé de su compromiso absoluto con el Barcelona y lo veo bien, no hay que dudar en ningún momento de Leo. Va a estar todos los años que se vea capaz para rendir en el Barcelona y ojalá lo tengamos hasta los 40 años”.

Bartomeu, durante el programa en el que intervinieron los directores de los diarios deportivos catalanes, Santi Nolla (Mundo Deportivo), Ernest Folch (Sport) y Toni Romero (L’Esportiu), explicó que la planificación deportiva para la temporada estaba ya concluida cuando se presentó la posibilidad de fichar a Neymar. “Fue un extra. El PSG, Leonardo [director deportivo], abrió las puertas de la negociación y el área deportiva del club [citó a Abidal, Planes y Valverde] nos pidió que fuéramos a buscarlo. Varios clubes lo pretendían, al menos tres. Me consta que Neymar pidió que se negociara solo con el Barcelona. Pero las pretensiones del PSG eran inasumibles”.

Aseguró que los diferentes nombres de jugadores que se barajaron como moneda de cambio (Coutinho, Rakitic, Dembélé, Semedo) para fichar a Neymar, no los facilitó el Barcelona, sino que fueron las demandas que fue haciendo el PSG. “El Barcelona nunca ha puesto jugadores sobre la mesa”, sentenció Bartomeu, que agregó: “Es una leyenda urbana que los jugadores del Barcelona manden en el club. Mandan en el campo y en el vestuario, pero para el resto están los profesionales del club”. [OSHOALA]El presidente azulgrana se mostró optimista respecto a la posibilidad de que Carles Puyol vuelva a asumir un cargo en el club: “No es urgente, pero sí es necesario que el Barça cubra la figura de mánager general deportivo”, concluyó, después de recordar que él mismo asume dichas funciones desde que lo dejó Jordi Mestre. “Puyol tiene mucho que aportar y mucho que decir y ojalá lleguemos a un acuerdo como lo hemos hecho con Kluivert [director del fútbol formativo] o Víctor Valdés [entrenador del equipo juvenil]”

El Espai Barça —con la remodelación del Camp Nou, la construcción del nuevo Palau y los diferentes recintos del club— costará 685 millones, 85 más de los que fueron presupuestados en 2014, explicó Bartomeu. La remodelación del Camp Nou se llevará a cabo durante los veranos y está previsto que concluya en 2024. El nuevo Palau Blaugrana empezará a construirse en 2020 y las secciones podrán disputar sus competiciones oficiales en él a partir de la temporada 2022-2023.

Bartomeu desveló que el presupuesto del club para la próxima temporada será de unos 1.060 millones de euros y que, de ellos, entre 600 y 650 millones están destinados al pago de la masa salarial de todos los equipos del club. Añadió que se invierte 20 millones de euros cada año en la Masia. La deuda del club es de 160 millones, 217 si se incluye la partida del Espai Barça. “Estamos relativamente tranquilos. Somos un club muy solvente”

