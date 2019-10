España no puede convocar aún a Ansu Fati por problemas burocráticos

Anssumane Fati, alias Ansu Fati, de 16 años, no ha sido convocado por la selección de España sub-21 debido a que la FIFA todavía no ha tramitado su nacionalización como español. Nacido en Guinea-Bissau el 31 de octubre de 2002, y nacionalizado español en la reunión del Consejo de Ministros del pasado 20 de septiembre, su inscripción como español en la FIFA tomará unos días más. Hasta que no concluya el proceso burocrático, los seleccionadores no le pueden llamar de manera oficial.

“Estuvimos esperando acontecimientos hasta última hora y no pudo ser", lamentó el seleccionador Luis de la Fuente. "Se me escapan las cuestiones jurídicas. Solo sé que no es seleccionable, no le puedo llamar”.

La inscripción de Ansu Fati en la lista de la sub-21 habría supuesto la primera llamada para integrar un equipo nacional y la culminación de un programa que los técnicos de la RFEF consideran urgente. Desde Robert Moreno, el seleccionador absoluto, a Luis de la Fuente, el responsable de la sub-21, los entrenadores federativos observan que el atacante posee cualidades que, bien administradas, pueden llevar a un equipo a ganar campeonatos. “Desde la irrupción de Messi no recuerdo nada igual”, aseguró un empleado de la federación vinculado a las categorías inferiores.

El niño prodigio de La Masía, convertido en el arranque de LaLiga en el segundo jugador más joven en debutar con el primer equipo del Barcelona, ha generado las máximas expectativas en el seno de la Federación Española de Fútbol.

El seleccionador absoluto, Robert Moreno, admitió este viernes que le sigue de cerca: "Todo lo que está pasando alrededor de este chico es excepcional. Ojalá llegue a ser el jugador que parece que va a ser. Lo pusimos en la prelista de 40 jugadores para la absoluta. Pero ocurrieron una serie de acontecimientos: más allá del problema burocrático, ha estado lesionado y hasta hoy viernes no se ha entrenado con el equipo del Barça. Tenemos que intentar ayudar a que el jugador siga teniendo un crecimiento como lo ha hecho hasta ahora".

De la Fuente pensaba en llamar a Ansu Fati para unirse a la sub-21, que disputará un amistoso contra Alemania en Córdoba, el próximo jueves 10 de octubre, y un partido oficial de clasificación para la Eurocopa de 2021, contra Montenegro el martes 15. La convocatoria incluye a atacantes como Carles Pérez, del Barça, Ferran Torres, del Valencia, o Dani Olmo, del Dinamo de Zagreb.

El debate sobre cómo utilizar a Ansu Fati ha ocupado buena parte de las reuniones técnicas del último mes en la federación española. El muchacho, que cumplirá 17 años el próximo día 31, tiene tal calidad que entra en los planes de todas las categorías. No solo en la sub-21, equipo base de la selección que acudirá a los Juegos Olímpicos de Tokio el año próximo. Robert Moreno estudia su inclusión en la selección absoluta en un futuro próximo y David Gordo se ha planteado seriamente llevarle al próximo Mundial sub-17, que se celebra en Brasil entre el 26 de octubre y el 17 de noviembre.

En la federación hay funcionarios que consideran que no llamar a Ansu Fati para disputar este torneo sería desechar un derecho e incumplir el deber de formar al mejor equipo posible. Pero la convocatoria del futbolista para el Mundial despojaría al Barcelona de un valor importante en un momento muy delicado del calendario. Si Ansu Fati juega el Mundial de Brasil y llega a la final se perdería seis partidos con el Barça: dos de Champions, la ida y la vuelta contra el Slavia de Praga; y cuatro de LaLiga, comenzando por el clásico en el Camp Nou y siguiendo con los duelos ante Valladolid, Levante y Celta.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.