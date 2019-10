Luuk de Jong, cero goles en 18 remates

“No podemos centrar el debate en De Jong”. Así contestó Monchi, director general deportivo del Sevilla, cuando se le preguntó por la influencia de la falta de puntería del delantero holandés en la derrota del equipo ante el Barcelona (4-0). Monchi quiso proteger a uno de sus fichajes (12,5 millones al PSV) ante los micrófonos de Movistar. De Jong realizó hasta seis remates sobre la meta de Ter Stegen. Cuatro de ellos fueron acciones muy claras de gol. El primero lo salvó el meta del Barcelona con una gran parada. El segundo y el tercero, todavía con 0-0, los lanzó fuera prácticamente en el área pequeña. El segundo de ellos con la cabeza, su gran especialidad. En el cuarto, después de robar el balón, De Jong estrelló la pelota en el poste derecho con todo a favor.

De Jong, de 29 años, ha jugado como titular siete de los ocho partidos de LaLiga del Sevilla. Acostumbrado a hacer goles en su Holanda natal, el atacante pasa posiblemente por el momento más delicado de su carrera. Los datos ofrecidos por Opta son demoledores. De Jong es el delantero de LaLiga que más remates ha realizado (18) sin encontrar el premio del gol. De todos ellos, solo cuatro han ido a puerta. Ávila, de Osasuna, con 27 remates (2 goles) es el delantero que más remata de la competición seguido de Benzema (26 remates y seis goles) y Gerard Moreno (24 remates y seis goles). Por detrás de De Jong está el marroquí En-Nesyri, con 17 remates y ningún gol anotado.

La sequía del internacional holandés es llamativa. En el ejercicio pasado, consiguió 34 goles con el PSV en un total de 42 encuentros. No obstante, si se rasca un poco en la trayectoria de De Jong se desprende que es un delantero al que le cuesta arrancar. En el curso 2017-18 no estrenó su cuenta en la Liga holandesa hasta la undécima jornada. El análisis de su trayectoria demuestra también que su acierto anotador se centra en la competición de su país, puesto que su experiencia en la Busdesliga con el Borussia Mönchengladbach deja un rastro de seis goles en 36 partidos en temporada y media (2012-13 y 2013-14). De Jong jugó el segundo tramo de la 13-14 en el Newcastle: cero goles en 12 partidos.

“De Jong ha hecho muchas cosas bien”, expuso Lopetegui al finalizar el duelo contra el Barcelona. Llama la atención la apuesta del técnico por el delantero, al que considera básico en su esquema. “Fija a los centrales, descarga el juego y trabaja en defensa. Ayuda mucho a que Ocampos, Nolito y otros compañeros tengan huecos. Eso sí, no esté teniendo suerte en el remate”, afirman desde dentro del club. Los técnicos sostienen que su deseo de ayudar hace que se aleje demasiado del área, que debe pisar más. En el juego del Sevilla, no es raro que De Jong haga presión en defensa al rival hasta en su propio centro del campo. La apuesta de Lopetegui por él empieza a chirriar, no obstante, entre los aficionados del Sevilla, que ven cómo Chicharito (dos goles en la Liga Europa) está siempre por detrás del holandés. Eso por no hablar de Munas Dabbur, delantero israelí que el curso pasado anotó 37 goles en 47 partidos con el Salzburgo. No ha disputado ni un solo minuto en LaLiga. Los rectores sevillistas ven cómo una de las grandes inversiones del verano se encuentra en el ostracismo y ya se plantean incluso una salida del futbolista en el mercado de invierno de seguir así la situación.

De Jong ha sido convocado por Ronald Koeman para los dos encuentros que Holanda juega ante Irlanda del Norte y Bielorrusia de clasificación para la Eurocopa 2020. El atacante, que ha sido 20 veces internacional absoluto con Holanda, haciendo cuatro goles, tiene un papel bastante definido en su selección. Koeman lo utiliza como revulsivo en partidos que va perdiendo o empatando, un recurso sobre todo basado en su excelente juego aéreo. El futbolista solo marcó un gol en partido oficial con Holanda (ante Finlandia, el 0-2 y un lejano seis de septiembre de 2011). “Tengo la sensación de que estoy jugando muy bien. Quiero marcar lo antes posible goles para el Sevilla. Creo que todos conocen mis cualidades. Hago mi trabajo y mi juego como referencia ayudando al equipo y sí, en este punto no tuve esta suerte en la definición, pero creo que llegará”, afirmaba el propio futbolista el pasado domingo en una entrevista concedida a Goal. El Sevilla, sexto clasificado con 13 puntos, es el único clasificado de los 10 primeros con una diferencia negativa entre goles anotados y encajados (-1).

