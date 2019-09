Messi se estrena como titular y se lesiona de nuevo

Lionel Messi se estrenó como titular esta temporada, pero solo pudo disputar media parte del partido ante el Villarreal. El delantero argentino tuvo que ser atendido en la banda en el minuto 28 del encuentro. El masajista del cuadro azulgrana le atendió de los dolores que sufría en el muslo izquierdo. De inmediato salió a calentar Dembélé por la banda. Messi continuó jugando e incluso lanzó una falta. Tras el descanso ya no regresó al césped y fue relevado por el delantero francés. Messi, tras una lesión en el sóleo de la pierna derecha que le mantuvo en ascuas durante seis semanas, debutó esta temporada el 17 de septiembre en Dortmund. Allí, en aquel partido de la Liga de Campeones, suplió a Ansu Fati en el minuto 60. Y en el partido de Liga disputado el día 21 en Granada, relevó a Carles Pérez tras el descanso.

Messi recibió el lunes por la noche en Milán el premio The Best que concede la FIFA. Tras obtener el galardón, opinó sobre el flojo inicio de temporada del equipo azulgrana: “Arrancamos mal, nos cuesta encontrar el juego, generar ocasiones, y sin nada nos generan peligro. Es una cuestión grupal y hay que reaccionar ya”. También elogió a Ansu Fati : “Me impresionó desde que le vi entrenar el primer día”. Y admitó que todavía no está en forma: “Hacía tiempo que estaba parado, más de dos meses, casi tres. El otro día me sentí cansado, pesado, falto de ritmo y chispa; hay que ir poco a poco. Me hablaron mucho de que podía recaer, no había necesidad de arriesgar”.

