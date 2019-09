Barcelona - Villarreal en directo, LaLiga Santander en vivo

No ha empezado de la mejor de la maneras el Barça la temporada, incapaz de ganar en campo ajeno y con urgencias cuando queda todo por jugar. Condenado por una derrota en San Mamés y otra en Granada, además del empate frente a Osasuna, al equipo de Valverde no le queda otra que sumar de tres en tres para que LaLiga no se le enrede antes de tiempo. Enfrente tendrá al Villarreal de Calleja, equipo vertical y con pegada que parece haber recuperado al mejor Cazorla.

Parece probable que Messi debute ya desde el inicio, después de dos suplencias (Dortmund y Granada) porque todavía no tenía ritmo de competición. Pieza fundamental para que el Barça vuelva a su teórico sitio.

Jordi Quixano Sigamos con el once de Valverde. Centro del campo. Por primera vez en la temporada descansa Frenkie de Jong, jugador capital en el equipo por más que todavía no haya podido mostrar una gran versión, sobre todo porque lo que le envuelve no juega al fútbol de posición. Aun así, se cuenta como un fichaje más que acertado, futbolista que garantiza la posesión del balón y descontar líneas de pase con el toque o la conducción. En su lugar, pues, estará Sergi Roberto, que al fin juega de medio en este curso pero que no está encjando muy bien con la propuesta. De nuevo, ante el Villarreal tendrá una oportunidad de oro para subrayarse. De lo contrario, hay overbooking de jugadores que reclaman su turno: Vidal, Rakitic, Aleñá y hasta Riqui Puig, del filial. De mediocentro actuará Busquets, exigido también a recuperar una buena versión de fútbol porque ha empezado el curso de mala manera. Y unos metros por delante estará Arthur, que también domina el registro de la posesión pero que debe ser más vertical como reclama Valverde. 24/09/2019 20:11 Jordi Quixano Pongo la alineación del Villarreal, ahora que ya es oficial, y después de analizar la del Barcelona, me pondré con la del equipo de Calleja. Villarreal: Sergio Asenjo; Rubén Peña, Raúl Albiol, Pau Torres, Xavi Quintillà; Vicente Iborra; Samu Chukweze, André Zambo Anguissa, Santi Cazorla, Javi Ontiveros; y Gerard Moreno. 24/09/2019 20:06 Jordi Quixano Valverde ha 'indultado' a Junior. Después de que el jugador la pifiara a la grande frente al Granada -un pase hacia atrás que supuso el gol del rival en el minuto dos del encuentro-, el técnico decidió relevarle en el descanso. Un movimiento que recordó mucho al que hizo en el curso anterior con Miranda, pues le dio un partido y poco más porque no le gustó su rendimiento, al punto de que ya está lejos del Camp Nou. Con Junior, sin embargo y a sabiendas de que Jordi Alba tiene para un mes en la rebotica, Valverde ha decidido darle otra oportunidad. Costó 20 millones y le 'sisó' un sitio a un posible canterano (además de Miranda estaba Cucurrella), por lo que parece lógica la continuidad si se espera que el futuro le disputa y le tome prestada la silla al internacional español. 24/09/2019 20:05 Jordi Quixano Sobre la alineación del Barcelona. Defensa. Ter Stegen volverá a ser el portero en LaLiga y delante suyo tendrá a Piqué y Lenglet, que se han asentado como los titulares fijos, arrinconados Umtiti y Todibo casi desde el principio del curso. El problema se enfoca, sin embargo, en los laterales. Semedo actuará por la derecha y desde los vomitorios del Camp Nou cada vez se escuchan más críticas hacia el lateral, que no tiene presencia en el ataque y tampoco es un muro en defensa. Pero Sergi Roberto tampoco es un primor en esa posición, por lo que a cada encuentro que pasa se escuchan más suspiros de añoranza hacia Alves, que se marchó hace ya tres años. Y por la izquierda estará Junior. 24/09/2019 20:00 Jordi Quixano Y, cuestionado sobre la titularidad del tridente que debe marcar el presente del Barcelona, apuntó... Aspiazu: “Los tres (Messi, Suárez y Griezmann) son jugadores de categoría que se van poniendo en condiciones. Son muy importantes para nosotros. Ahora, debemos ser fuertes atrás y conseguir nuestra mejor versión en ataque”. 24/09/2019 19:53 Jordi Quixano Pero antes de analizarla, veamos que ha dicho Ion Aspiazu, segundo de Valverde, ante los micros y antes de que los equipos salgan a calentar. Aspiazu: “El Villarreal es un rival difícil, que lleva dos victorias seguidas y ha encontrado el equilibrio entre la defensa y el ataque. Maneja muy bien las transiciones con delanteros como Moreno y Samuel que corren muy bien al espacio y son rápidos, además de tener un centro del campo asentado”. 24/09/2019 19:52 Jordi Quixano Vamos con la alineación ofcial de Ernesto Valverde. Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Sergi Roberto, Busquets, Arthur; Messi, Suárez y Griezmann. 24/09/2019 19:51 Jordi Quixano No es un duelo cualquiera para el Barcelona, que ha empezado la temporada con el pie torcido, toda vez que acumula dos empates, dos derrotas y dos victorias, números raquíticos para un conjunto que aspira a disputar todos los títulos en el mes de mayo. Las derrotas ante el Athletic y Granada, además de las tablas contra Osasuna (amén de las que firmó también con el Dortmund en Europa), dejan a las claras que el conjunto de Valverde no funciona fuera de casa, toda vez que solo ha logrado imponerse ante el Betis y el Valencia, ambos choques en el Camp Nou. Es por ello que el Barça está exigido a vencer frente al Villarreal en el Camp Nou si no quiere tener urgencias casi desde el inicio de la temporada. 24/09/2019 19:47 Jordi Quixano ¡Buenas tardes a todos! Un placer estar con ustedes para retransmitir el directo del encuentro entre el Barcelona y el Villarreal. ¡Vamos a ello! 24/09/2019 19:39

