Discreción de Estados Unidos; dosificación de Antetokounmpo

Estados Unidos se presentó con discreción China. El equipo de Gregg Popovic venció sin alardes a una meritoria República Checa (67-88) con un ejercicio de aplicación gremial en el que apenas destacaron Kemba Walker y Donovan Mitchell (13 y 16 puntos respectivamente). Celebraron los checos el 11-7 parcial del minuto cinco como una hazaña y aguantaron con diferencias dignas, entre los 10 y los 16 puntos, hasta mediado el tercer cuarto. Pero la resistencia liderada por Satoransky (17 puntos y cinco asistencias) acabó derretida por la corriente continua del USA Team. Ganaron los norteamericanos por puro atleticismo, sin forzar la maquinaria pero sin descuidar la aplicación colectiva. Con discretos porcentajes de tiro (10 de 26 en triples) y apenas dos rebotes más que su rival (38-40), la diferencia la marcó la inercia genética, la velocidad de fundamentos y la intensidad de una rotación medida en la que solo Mitchell superó los 20 minutos en pista.

En una primera jornada en la que seis equipos superaron el centenar de puntos (Serbia, Italia, España, Australia, Brasil y Lutuania), el USA Team no llegó ni a los 90 ante la selección número 24 del ránking FIBA. La rapidez de manos (seis robos y 15 pérdidas provocadas) y de piernas no estuvo acompañada de afinación. Si caló a cambio el constante discurso sobre la importancia de la colectividad que Popovich lleva elaborando desde el comienzo de la preparación. No quedaba otra después de que 17 de los 20 primeros preseleccionados se cayeron del cartel. Sin James Harden, Anthony Davis, Damian Lillard, DeMar DeRozan, Kevin Love, Kyle Lowry, Zion Williamson y compañía, el timón del grupo norteamericano se focaliza como nunca en el banquillo de Popovich y su ayudante Steve Kerr. La siguiente aparición del USA Team, el martes ante Turquía, que venció a Japón (86-67) en el otro partido del grupo E.

En el F, la Grecia de Giannis Antetokounmpo se ventiló a Montenegro en cinco minutos. Con Calathes, Papapetrou, Papanikolau y Bourousis como compañeros de puesta en escena, el mvp de la NBA desató el miedo escénico casi antes de romper a sudar y el partido se acabó antes de empezar. Al término del primer cuarto, un pírrico 17-9; al descanso, un contundente 42-16. Visto el panorama, Skourtopoulos, seleccionador heleno, entendió que no había necesidad de forzar la máquina y dosificó a su estrella con mimo para desolación de la hinchada de Nanting.

El fenómeno de los Milwaukee Bucks cerró su primera actuación en el Mundial con 10 puntos, 8 rebotes, una asistencia y un tapón en 16 minutos exactos sobre la pista. La veteranía de Bourousis y Printezis y la pujanza de Papagiannis (15 puntos y 8 rebotes) bastaron para gestionar un zarandeo que alcanzó la frontera de los 30 puntos (73-43, m. 35) y acabó ligeramente maquillado al final (85-60). Solo Vucevic asomó en la estadística montenegrina con 12 puntos, el resto fue un solar en el que se secaron Dubljevic, Radoncic y compañía. Otra victoria abrumadora de un torneo sobredimensionado en el que Montenegro se hizo con la última plaza europea en su duelo directo frente a una Letonia sin Porzingis en las ventanas; billete que no logró tampoco la Eslovenia de Doncic, campeona continental, ni Croacia. En el otro partido del grupo, Brasil se impuso a Nueva Zelanda en un partido sin defensas (94-102), con 22 puntos de Lenadrinho Barbosa y una notable actuación de Rafa Luz. El clásico de la ACB, jugador de Morabanc Andorra firmó 15 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias.

Los guarismos más escandalosos en la primera jornada del torneo se registraron en Dongguan, en el grupo H. Allí se dio Lituania un festín ante Senegal con 54 puntos de ventaja (47-101). Siete jugadores alcanzaron dobles dígitos anotadores, con Valanciunas al frente (13 puntos y 11 rebotes). También superó la centena Australia, que se impuso a Canadá (92-108) en el partido que abría la jornada dominical. En el Grupo G, Francia derrotó a Alemania (78-74) con un actuación estelar de Evan Fournier (26 puntos, 10 rebotes y 25 de valoración en 30 minutos de juego).

