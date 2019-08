El Atlético ficha a Rodrigo Moreno por la mitad de su cláusula

La cumbre de Singapur comienza a transpirar. El encuentro entre el propietario Peter Lim y el director general Mateu Alemany del pasado 2 de agosto se zanjó relegando al ejecutivo mallorquín a un papel secundario en la política de fichajes del club de Mestalla. Lim, que tenía previsto destituir a Alemany, recapacitó ante la amenaza de Marcelino de presentar la dimisión si se marchaba el director general, con el que ha hecho buenas migas en las últimas dos temporadas. En puertas de la apertura de LaLiga y temiendo la fractura social que podía acarrearle al presidente Anil Murthy una medida tan impopular en la ciudad, el singapurense se reprimió. El resultado: Mateu Alemany seguía pero con menor relevancia en las decisiones de altura. La negativa de la doble M (Mateu Alemany y Marcelino) a aceptar los nombres que quería imponer el dueño en las operaciones de entrada y salida de jugadores este verano había provocado el cisma.

La primera decisión de calado es la venta de Rodrigo Moreno. El delantero hispano brasileño acompañará a Joao Felix, Diego Costa y Álvaro Morata en la punta de ataque del equipo colchonero a cambio de unos 60 millones de euros más variables (su cláusula era de 120). Pese a las reticencias de Marcelino y de Mateu de perder a un jugador vital en los esquemas tácticos del equipo a falta de pocos días para el arranque de LaLiga, Peter Lim y su socio Jorge Mendes han cerrado esta semana el trato con Miguel Ángel Gil, consejero delegado del Atlético de Madrid.

"La sensación que tengo es que Rodrigo va a seguir con nosotros”. Marcelino, siempre prudente, se mostró convencido el jueves pasado de que el delantero iba a permanecer una temporada más en el plantel. “Él quiere seguir. Nuestra idea es que siga siendo feliz y convencido de que es lo mejor para él. Si no fuera así, lo entendería perfectamente. Mi sensación es que sí que lo es. Pensamos que va a seguir. La pérdida de Rodrigo sería una pérdida de potencial importante. Es un jugador casi determinante en nuestro juego y no sería fácil sustituirle en el mercado", añadió el técnico que a primera hora de la mañana de este martes recibió la visita de Mateu Alemany que le explicó que Singapur había vendido a Rodrigo y que ellos no podían oponerse. “Esta mañana sabréis cosas de Rodrigo”, comentó Mateu a los medios de comunicación cuando abandonaba las instalaciones de Paterna.

Minutos antes, Marcelino también había hablado con Rodrigo. El delantero hispano brasileño llegó temprano a la ciudad deportiva, se despidió de los compañeros con los que coincidió y de los miembros del cuerpo técnico y se marchó pasadas las doce de la mañana. “Tengo la sensación de que se queda”, comentaba Adalberto Machado, padre del jugador la semana pasada a este periódico. “Nuestra posición es la misma de siempre. Rodrigo tiene contrato hasta 2022. No puedo controlar lo que la gente diga. Lo que te puedo decir es que, en mi opinión, el Valencia es un club para estar muchos años”, garantizaba ayer.

El Valencia puso en el mercado a Rodrigo cuando finalizó la temporada. Con una deuda superior a los 400 millones, el club necesita vender activos cada verano. El 27 de mayo, tras los actos de celebración de la Copa del Rey, Rodrigo colgó en Instagram un texto en el que dejaba entrever su despedida. Días después rechazó una oferta del Nápoles de 40 millones de euros y antes del cierre de la Premier League descartó el interés del Everton. El jugador quería un club de una entidad superior para acceder a salir. Todo indicaba que el punta de Río de Janeiro se quedaba, hasta la entrada en escena del Atleti y de los movimientos de piezas que prepara Jorge Mendes con James, Correa, Falcao y el propio Rodrigo.

El interés del Atlético no es reciente. El delantero ha estado todo el verano en la órbita rojiblanca como recambio de Griezmann hasta que Mendes llevó al Metropolitano a Joao Felix. Luego se apuntó su nombre como sustituto de Correa, atacante que fue ofrecido al Valencia hace unas fechas.

La salida de Rodrigo no es la primera consecuencia de la cumbre de Singapur del 2 de agosto. Eliaquim Mangala, central del Manchester City influenciado por Mendes, ha fichado como jugador del Valencia para las dos próximas temporadas con la carta de libertad. Marcelino quería a Laguardia, central del Alavés, pero su alto coste, cerca de diez millones de euros, no autorizaba a pagarlo el dueño. Kang In Lee, Balón de Oro del Mundial sub 20 de Polonia, se quedará en la primera plantilla por decisión de Lim pese a que Marcelino era partidario de una salida. Mateu Alemany tiene un acuerdo con el centrocampista del Barça Rafinha pero Lim, que tienes duda, no lo aprueba. Lo mismo sucede con el lateral Jaume Costa, con el que Mateu ha cerrado un acuerdo de cesión con el Villarreal. En esa operación tampoco hay luz verde.

