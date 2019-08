Koke: “Simeone quiere ser más ofensivo y tener un poco más el balón”

La marcha de la vieja guardia ha elevado a Koke (Madrid, 27 años) a la capitanía de este Atlético de Madrid que es la gran sensación de la pretemporada: “Es un orgullo y un privilegio, llevo desde los seis años en el club y diez en el primer equipo. Soy de la casa, he podido aprender de los mejores capitanes que he podido tener, Antonio López, Gabi, Godín, Tiago, Raúl García...”.

Pregunta. ¿Cómo ejercerá el liderazgo?

Respuesta. Siempre he dicho que no tengo que cambiar mi personalidad, ser humilde.

P. Hay veces que un capitán tiene que dar voces.

R. Sí, eso forma parte del rol, pero no solo dentro del vestuario, también fuera. Si tengo que hacerlo, lo haré. Mucha gente dice que soy muy buena persona y que tengo que sacar esa maldad.

P. Y también alguna vez hay que agarrar por el pecho a algún compañero.

R. Esperemos que no tenga que hacerlo, que vaya todo bien, pero esto forma parte del fútbol. Siempre se han vivido momento de más tensión. Si hay que hacerlo, lo haré.

P. ¿Cómo ve a este Atlético que deslumbra en el verano?

R. Muy renovado, quedamos muy pocos desde la llegada de Simeone. Es de los años que más me he ilusionado, aunque eso no quiera decir que en otros no lo haya hecho. Ha llegado gente nueva, con ilusión, humilde, con ganas de trabajar… Es un año de cambios que no va a ser fácil por más que se fichen grandes futbolistas. Estamos haciendo un buen fútbol y está saliendo todo rodado, pero todo esto sirve para prepararnos para lo que viene.

P. ¿Ante tanto cambió qué les ha transmitido Simeone?

R. Desde que lo conozco siempre tiene la idea de ir partido a partido y lo que ha preparado es el partido del Getafe. Es su filosofía y siempre nos ha ido bien así.

P. Suena raro que a falta de tanto tiempo ya les meta en la cabeza el primer partido de Liga.

R. Suena raro, pero en la tradicional cena del cochinillo que hacemos en Segovia todas las pretemporadas directamente lo dijo así.

P. ¿Le ha sorprendido el alto nivel del equipo y de los nuevos en el 7-3 al Madrid?

R. Se han hecho grandes incorporaciones, gente joven con muchas ganas, el míster ha hecho un buen trabajo con ellos y nosotros tratamos de ayudarlos. Estamos compitiendo en cada entrenamiento y eso es fundamental para que el equipo siga creciendo.

P. ¿Hay novedades de juego?

R. El míster ha estado intentando meter el 4-3-3, quiere ser más ofensivo, tener un poco más la pelota e intentar mirar un poquito más hacia arriba.

P. El 4-3-3 es un sistema para tener más posesión.

R. Alguna vez lo hemos jugado, pero nunca lo hemos trabajado de forma tan específica como en esta pretemporada. Hicimos dos semanas 4-3-3 y otra semana 4-4-2. Todo dependerá de cada partido, pero tenemos jugadores que por sus características pueden jugar 4-3-3. Vamos a ver cómo evoluciona todo. Tenemos muchas variantes, incluso un día le comenté al entrenador, medio riéndonos, que podía jugar como pivote único como lo hacía Pirlo.

P. No tiene la sensación de que en los últimos años ha corrido demasiado.

R. Sí (risas), mucha gente me lo dice, pero es mi forma de jugar y no sé jugar de otra. No me siento cómodo si estoy más parado, necesito estar en movimiento buscando el balón, hacer ayudas o buscar mejores posiciones defensivas para luego atacar mejor. Ojalá pueda seguir corriendo otros diez años como ahora.

P. ¿No cree que eso le ha perjudicado para jugar mejor?

R. En algunos momentos puede ser que de trabajar tanto no estés tan fresco con el balón, pero es mi forma de jugar, no sé jugar sin correr para ayudar a un compañero. Si no lo hago, el equipo lo sufre y yo miro esto. Lo voy a seguir haciendo porque el día que no lo haga, no estaré a gusto.

P. El año pasado perdían muchos balones y el equipo corría demasiado para atrás.

R. Incluso hubo partidos en los que encajamos muchos goles. Hay temporadas que salen así, es cierto que perdíamos muchos balones y a lo mejor es algo que hay que corregir esta temporada a la hora de sacar la pelota jugada y hacer bien las contras.

P. ¿Qué cambia de jugar con Llorente a Rodrigo?

R. Marcos quizá es más posicional a la hora de defender, incluso más agresivo a la hora de robar el balón. A Rodrigo le gusta estar más contacto en la pelota, es de jugar con más pausa y que se la devuelvan más de cara. Llorente es más directo.

P. ¿Entienden que Rodrigo se marchara porque su fútbol se adapta mejor al de Guardiola que al de Simeone?

R. Él creía que no iba a crecer más aquí y tomó esa decisión. Yo creo que él tiene el don de jugar bien a la pelota y aquí iba aprender defensivamente los conceptos que allí no los va a tener porque el City tiene más el balón.

P. Pero las estadísticas decían que Rodrigo era el jugador que más balones recuperaba.

R. Sí, eso está claro. El tiempo lo dirá.

P. Cuando el equipo replegaba en 4-4-2 era muy sólido, pero los de jugadores que sostenían esa estructura ya no están.

R. Se puede conseguir igual. Cuando Simeone llegó no teníamos eso y nos lo inculcó. Ahora también se puede trabajar en ello. No siempre vamos a poder presionar arriba, habrá partidos en los que tengamos que replegarnos, estar fuertes atrás y luego intentar salir con Costa, con Morata, con João Félix o con el que juegue arriba.

P. ¿Qué es lo que más le gusta de João Félix?

R. Tiene mucha personalidad, no es fácil tener 19 añitos y tener esa presión por lo que se ha pagado por él. Se la tiene que quitar, si es que la tiene, que yo creo que no porque lo que hace es disfrutar de jugar al fútbol. Tiene mucha calidad, pero lo que más me gusta es su picardía, el regate... Le gusta tener la pelota, no tiene miedo a pedirla. Hay que darle un tiempo, si hace dos partidos malos no se le puede matar.

P. Juanfran y Filipe, en sus mejores años, permitían el juego por dentro de los centrocampistas de banda. ¿Necesitan laterales dominantes para esa idea?

R. Cuando acabó la temporada hablé con el míster y le dije que teníamos que acertar con los laterales. Arias sigue con nosotros y mejorará y se han hecho buenas inversiones con Trippier y Lodi.

P. Trippier y Lodi son buenos hacia adelante, ¿pero hacia atrás?

R. Eso no es problema porque el técnico se lo va a inculcar. Si ofensivamente eres bueno, el Cholo te hace bueno en defensa.

P. ¿Cuál es la idea ofensiva?

R. En principio, ser verticales, dependerá de quién juegue arriba. Si son Morata y Costa tenemos que ser mucho más directos, con laterales que lleguen hasta la línea de fondo y centren. Si juegan João o Lemar arriba, pues entraremos más jugando por abajo.

P. ¿Qué piensa de la marcha de Griezmann?

R. Futbolísticamente lo dio todo. Habrá gustado más o menos, pero es su decisión y hay que respetarla. Los que quieran estar tienen que estar al 100%, si no que levanten la mano y pidan marcharse. Griezmann se ha ido, pero han llegado João o Herrera, gente con ilusión que es lo que necesitamos en estos momentos. El que no quiere estar no lo necesitamos porque a la hora de trabajar, la ilusión se nota.

