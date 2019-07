El Atlético levanta un nuevo muro

Si había una línea que se podía recitar casi de carrerilla desde la llegada de Simeone al Atlético, en 2011, esa era la defensa. Acostumbrado a tener que lidiar con las salidas de sus grandes estrellas en ataque, el técnico argentino había contado durante los siete años y medio que lleva al frente del banquillo con una estructura fija formada por Godín, Juanfran y Filipe Luis (a excepción de la aventura de este durante un año en el Chelsea). A ellos se sumó Lucas Hernández, llamado a ser el relevo natural del uruguayo. Cuatro figuras vitales para un equipo que ha construido siempre su juego a partir de la solidez defensiva y el mantra de la portería a cero, y que se han despedido este verano.

Tanto Godín como Juanfran han salido tras no renovar su contrato. Un caso similar al de Filipe, que aunque todavía no ha dado a conocer su futuro no ha renovado y parece más fuera que dentro del club. El que sí dejó dinero en caja fue Lucas, por el que el Bayern depositó los 80 millones de la cláusula en marzo. Un dinero que ha servido para rejuvenecer —la media de edad de los que se han ido era de 30,7 años, mientras que la de los que han llegado es de 25,7— y reconstruir una línea a la que se han incorporado otros cuatro jugadores. El último fue Mario Hermoso, de 24 años e internacional con España, por el que los rojiblancos pagarán 25 millones de euros al Espanyol (la mitad del traspaso lo ingresará el Real Madrid, club del que fue canterano). Con su fichaje, anunciado ayer, el Atlético responde a la solicitud del técnico de contar con cuatro centrales capaces de pelear por la titularidad. El madrileño se sumará a Giménez y Savic, habituales en la zaga en los últimos cursos, y a Felipe Monteiro, fichado hace menos de un mes del Oporto por 20 millones.

“Es un reto bonito, importante. Diego [Godín] ha sido un emblema en el club. Qué mejor manera de seguir haciendo historia, de seguir creciendo e ilusionando. Quiero seguir en esa línea”, manifestó Hermoso, que portará el 22, cuando fue cuestionado sobre la dificultad de sustituir al que el año pasado fue capitán del Atlético. Una pregunta a la que también respondió Felipe a su llegada: “Godín fue un gran central y ha tenido su historia, tuvo su tiempo en el Atlético y le quieren mucho, pero yo tengo mi historia. Tendré mi propia historia”.

Giménez y Savic, los nuevos ‘jefes’

A priori, y a tenor de cómo ha actuado Simeone con la mayoría de fichajes en su etapa en el Atlético, ambos partirán por detrás de Giménez y Savic, los centrales que se han alternado como acompañantes de Godín desde que João Miranda se marchase al Inter de Milán en 2015. “Que no se confíen”, advierte el brasileño Luiz Pereira, central del Atlético en la década de los setenta y leyenda del club. “Felipe es un central maduro, con mucha garra y contundente, que va al frente como Godín. Y Hermoso es un chico con mucha calidad y futuro que en el Espanyol ha demostrado estar preparado”, abunda.

Más dudas hay sobre quién comenzará la temporada como titular en los laterales. Para el derecho, el Atlético ha reclutado al inglés Kieran Trippier (22 millones, 28 años), que se disputará el puesto con Santiago Arias. En su primera temporada, el colombiano no pudo sacar del once a Juanfran. En el izquierdo, hoy día, solo está el brasileño Renan Lodi, que a sus 21 años es la apuesta de futuro del club. Procedente del Atlético Paranaense, firmó para las cinco próximas temporadas a cambio de 20 millones. Si finalmente Filipe no renueva, algo que cada día que pasa parece más complicado, se jugaría el puesto de titular con Mario Hermoso, a quien en el club ven como un jugador capaz de asumir el papel polivalente que jugaba Lucas en los últimos años.

“Lodi es un jugador que he visto jugar mucho en Brasil y es muy bueno. Muy profundo, tiene mucha facilidad para llegar al ataque. Es joven, pero ha jugado muchos torneos muy importantes en Brasil. Debe demostrar desde el primer momento por qué el Atlético ha hecho la inversión que ha hecho por él”, analiza Pereira sobre su compatriota.

El reto que tienen por delante las cuatro incorporaciones es mayúsculo. En las siete temporadas completas que Simeone ha estado en el banquillo (llegó mediada la temporada 2011-2012), el Atlético ha finalizado la Liga seis veces como el equipo menos goleado de la Liga. Tan solo el Barcelona, en la temporada 2014-2015, fue capaz de acabar un año encajando menos tantos que los rojiblancos en este periodo. Primero Courtois, ganador en dos ocasiones del premio Zamora, y después Oblak, en cuatro ocasiones, se han convertido en los absolutos dominadores del campeonato bajo los palos. Una dinámica que, a pesar de los cambios, Pereira cree que continuará: “Atrás es más fácil que todos se acoplen. Puedes pagar un patadón y punto. Destruir es más fácil que crear”.

Trippier: “Mi prioridad ahora es el idioma” Trippier, en su presentación. AFP El Atlético aprovechó el día de ayer para presentar de una tacada a Kieran Trippier y a Mario Hermoso, cuyo fichaje se había anunciado apenas una hora antes del acto. Trippier, que llevará el dorsal 23, como el de su ídolo David Beckham, aseguró que “jugar en el Atlético y vivir en Madrid era una gran oportunidad” para él y su familia. “Lo más importante es participar con el equipo y ahora mi prioridad es aprender el idioma”, aseguró el lateral inglés, que procede del Tottenham y firma por tres años. Por su parte, Hermoso trató de restar importancia a su pasado madridista: “Uno no puede borrar su pasado y lo que queda es mejorar su futuro. Vengo con ganas de ponerme esta camiseta, defenderla y ganarme el respeto de la afición en el campo”.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.