La Fiscalía de Brasil pide archivar el caso por violación contra Neymar por falta de pruebas

La Fiscalía de São Paulo ha declarado este jueves que recomienda archivar las diligencias policiales que investigan a Neymar por un presunto caso de violación en una relación que el jugador tuvo con la modelo Najila Trindade en París, el pasado mes de mayo. La resolución fue anunciada por las fiscales Flávia Merlini y Estefânia Paulin, de la Fiscalía de Justicia de Lucha contra la Violencia Doméstica de Santo Amaro, en una rueda de prensa en la sede del Ministerio Público en São Paulo, donde argumentaron "falta de pruebas suficientes" y "relación de afecto entre las partes" para proponer la terminación del caso. Esta sugerencia es la misma que hizo la Policía hace diez días sobre las diligencias y tiene cinco días hábiles para ser homologada por el juez del Juzgado de Violencia Doméstica.

"Al analizar las diligencias y seguir las investigaciones, entendemos que había una relación afectiva entre las partes, aunque rápida y en un primer momento de forma virtual, como ocurre en las relaciones actuales. En función de la falta de pruebas, hemos concluido que se archive", justificó Estefância Paulin. Las fiscales añadieron que esta medida no implica la absolución de Neymar, ya que las diligencias pueden reabrirse a cualquier momento, siempre y cuando surjan nuevas pruebas.

La Fiscalía también afirmó que todos los informes oficiales elaborados por el Instituto Médico Forense con la colaboración de Najila constataron que la presunta víctima no sufrió ninguna lesión por violación. El informe particular, presentado por la modelo como prueba de las agresiones sufridas, también fue considerado en las investigaciones. "El Ministerio Fiscal entendió que la agresión narrada por la víctima formaba parte de un contexto y, con el examen de las pruebas, no se entendió que se tratara de un delito a analizar", dijeron las fiscales.

En la rueda de prensa, la Fiscalía también confesó que la elección de Najila de no entregar el teléfono móvil, donde dijo que estaría la totalidad del vídeo grabado con Neymar en París, actuó en contra de la denuncia de violación. "Ella mencionó en todo momento que las pruebas de los hechos estaban en la grabación de su móvil. En un primer momento, se negó a entregarlo en comisaría y, luego, dijo que lo había perdido. De cierta manera, no entregar el móvil acaba debilitando las afirmaciones de la víctima". Estefânia también afirmó que, pese a la insistencia de la Fiscalía en la presentación de la totalidad del vídeo en el que se ve al jugador y a la modelo discutiendo en la habitación del hotel —del que una parte circuló en redes sociales—, la acusación le dijo que tal grabación "no existía".

El caso Neymar se hizo público el 1 de junio, cuando Najila Trindade interpuso una denuncia São Paulo acusando al jugador de agresión y violación en un encuentro que mantuvieron el día 15 de mayo en un hotel de París. Como respuesta, Neymar publicó un vídeo en Instagram exponiendo la conversación con la modelo antes y después de la cita en la que se habría producido el delito, lo que le ocasionó otra acusación al jugador, esta vez por divulgación de imágenes de apología al sexo sin el consentimiento de la víctima. Neymar, que está recuperándose de la lesión en el tobillo que le apartó de la selección brasileña antes de la Copa América, está terminando la pretemporada con el PSG a pesar su conocido deseo de abandonar el club francés este verano. Real Madrid y el Barcelona suenan como posibles destinos del 10 de la selección brasileña.

