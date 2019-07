Neymar ya es un rebelde para el PSG

Ha empezado el pulso Neymar-Paris Saint-Germain. El equipo francés inició este lunes los entrenamientos sin la presencia del delantero brasileño, ausente también por lesión de la Copa América. A pesar de haber sido citado, el jugador no se presentó a la sesión y el club emitió como respuesta un comunicado en el que condena su actitud y anuncia que tomará las medidas “que sean convenientes”, sin especificar cuáles, conocedor en cualquier caso de que el jugador quiere abandonar París.

Neymar se ha declarado en rebeldía después que el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, anunciara el pasado viernes: “Sabemos que Neymar quiere irse del PSG, pero también sabemos que el PSG no quiere que se vaya; por lo tanto, no hay caso”. El vicepresidente Jordi Cardoner había anunciado con anterioridad que Neymar se había ofrecido al Barcelona.

El regreso de Neymar, de 27 años, al Camp Nou se presenta en cualquier caso mucho más complicado que el de Antoine Griezmann. El delantero francés tampoco acudió este domingo a la cita del Atlético. Ocurre que en su caso el pase al Barça está tasado en 120 millones, que es el importe actual de la cláusula de rescisión de su contrato, la fórmula que se aplicará en caso de que ambos clubes no lleguen a un acuerdo, extremo difícil después del comunicado de repulsa que emitió el Atlético contra Griezmann y el Barça.

El Barcelona intenta acelerar la incorporación de Griezmann mientras enfría la de Neymar. No hay que olvidar que el propio Bartomeu reiteró también el viernes que “Dembélé es mejor que Neymar”. El delantero francés empezó este lunes mismo la pretemporada, una semana antes que sus compañeros del Barça.

El serial de Neymar amenaza con ser tan largo como el que ya protagonizó cuando en verano de 2017 dejó el Camp Nou para fichar por el PSG. El padre del jugador respondió a la amenaza del PSG con una declaración sorprendente: “No entiendo la nota porque el club estaba informado de que Neymar Junior no iría a entrenarse este lunes sino que lo hará a partir del día 15 de julio”.

Principio de acuerdo

La familia Neymar tensa la relación con el club que preside Nasser Al-Khelaïfi, quien últimamente ya se ha quejado del poco compromiso del jugador: “Si alguien no está contento, las puertas están abiertas”. Y más tarde añadió: “Estoy seguro al 200% de que Mbappé seguirá en el PSG la próxima temporada. A Neymar nadie le obligó a firmar aquí”.

Neymar ya informó a su compatriota Leonardo, nuevo director deportivo del PSG, que no quería volver a París y que prefería jugar en el Barça que en el Madrid por su complicidad con Messi y Luis Suárez. El brasileño espera que el Barcelona presione a Al-Khelaïfi después de que algunas informaciones hayan asegurado que ya ha llegado incluso a un principio de acuerdo con Bartomeu. Neymar habría aceptado cobrar la misma ficha que cuando abandonó el Camp Nou y también se habría comprometido a retirar la demanda presentada contra la entidad azulgrana para cobrar una prima de renovación de 26 millones. Los contactos entre ambas partes contarían con la intermediación de Pini Zahavi.

El viaje de vuelta de Neymar se presenta mucho más complejo que el de ida porque entonces había una cláusula de rescisión de 222 millones que ahora no se da.

