El Espanyol coge forma con Iturraspe

Lograda la clasificación europea por los pelos y también por persistencia, el Espanyol pretende elevar la exigencia para rendir en todas las competiciones que se avecinan, la primera la fase previa de la Liga Europa a final de este mes. Pero jugar a contrarreloj no parece una pega para el Espanyol, que ya está dando color y forma a su equipo y que por primera vez en mucho tiempo no está exigido a vender para cuadrar las cuentas, por más que las arcas no estén para muchas alegrías. Llegó cedido el central Bernardo –utilizó la cláusula contractual en la que podía salir a préstamo en caso de que el Girona descendiera- y ahora lo hace el mediocentro Ander Iturraspe, de 30 años, que llega libre del Athletic y que ha firmado por un curso con opción a otro. “Si sale bien, ganaremos mucho. Y si sale mal, perderemos poco”, explican desde el club, confiados en que recuperarán la mejor forma del centrocampista; “pero creemos que es un gran jugador y que puede dar muchísimo juego y competencia”.

Arrinconado en el más absoluto ostracismo con Berizzo y también con Garitano, pues solo disputó tres encuentros en la pasada Liga, Iturraspe deja el Athletic por la puerta de atrás después de haberse formado desde hace 20 años en Lezama. Otrora faro en el equipo de Bielsa y también pieza capital para Valverde, el Espanyol refuerza el eje del centro del campo con un jugador de toque rápido y que no tiene apuros en descontar líneas con el pase, aunque no es demasiado rápido con las piernas, que sí con los pies. El problema es su falta de ritmo tras un año casi en parado y que desde el Espanyol entienden que era una especie de castigo por su decisión de no renovar. “Llevo muchos años en Primera y muchos partidos, por lo que creo que puedo aportar trabajo y también dentro del vestuario, además de tratar de competir al máximo posible”, reflexionó el mediocentro tras superar la revisión médica y antes de entrenarse por la tarde en Navata, donde el Espanyol ya ha iniciado la pretemporada por el calendario europeo. “Jugar esta competición es un extra porque pronto nos metemos al lío”, apuntó Iturraspe. Este martes será presentado junto a Bernardo.

Son los fichajes de un Espanyol que todavía está en obras, pues quiere incorporar a un extremo y un portero que sea el suplente de Diego López, quizá también a un lateral si se pone a tiro aunque no es la prioridad. Además, se estudia la posibilidad de cerrar a un delantero en el caso de que Borja Iglesias firme por el Betis. De momento, el ariete y el club sevillano están de acuerdo en todo a la espera de que llegue un entendimiento con el Espanyol, que se remite de forma inflexible a la cláusula de rescisión de 28 millones. Un contratiempo que puede agilizarse gracias al portero exblanquiazul Pau López, que firmó por la Roma -24 millones recibe el Betis- y que de paso le reportará un millón de euros al Espanyol por el mecanismo de solidaridad. Dinero que maquilla las estresadas arcas del club periquito, como los 2,5 millones el que recibió del Eibar tras la venta de Jordán al Sevilla [el 20% del traspaso, como estipulaba en la cláusula contractual]. En la recámara también está la posible venta del Mainz de Aaron, por la que el Espanyol se llevaría un 12% de la operación.

Por otra parte, el Espanyol negocia el traspaso de Mario Hermoso al Atlético, reacio a abonar los 40 millones de la cláusula. Un precio del que tampoco quiere bajar demasiado el Espanyol, toda vez que solo cobraría el 50% ya que la otra mitad iría para el Madrid, tal y como se acordó en su día.

