El Betis oficializa el fichaje de Rubi y el Espanyol el de David Gallego

El Betis ha oficializado lo que era un secreto a voces: la llegada a su banquillo de Joan Francesc Ferrer, Rubi, que firma un contrato de tres años, hasta 2022. El entrenador recibió por la mañana el finiquito del Espanyol, al que dejó en la séptima y europea plaza, pero al que no ha sentado demasiado bien su salida hasta Andalucía. Percibido el finiquito, el Betis procedió al pago de los 900.000 euros de su cláusula de indemnización, por lo que el club andaluz hizo la oficial la llegada de un entrenador que ha explicado de forma pública su salida del Espanyol.

Al mismo tiempo que se hizo oficial la salida del catalán, el club blanquiazul respondió anunciando la contratación de David Gallego, quien firma, en este caso, por dos temporadas con el Espanyol. Gallego era el entrenador del filial del equipo barcelonés y ya estuvo al frente del primer equipo durante el tramo final la temporada 2017-18, en sustitución de Quique Sánchez Flores. Sus números fueron bastante buenos en este periodo. Gallego es un perfecto conocedor de la cantera y conoce a un buen número de jugadores de la primera plantilla del Espanyol.

El ya entrenador del Betis, Rubi, expuso su versión de la marcha del club catalán a través de un comunicado enviado a la Agencia Efe. “Hace dos meses, en una reunión, se me traslada que el próximo año sería un año difícil, ya que a nivel deportivo iba a ser complicado reforzarse para poder competir en mejores condiciones”, argumenta Rubi, quien aclaró que “nunca he negociado a espaldas del Espanyol, no es mi manera de ser, siempre he ido de frente y el club ha estado informado en todo momento”.

“Hasta hoy he guardado silencio por respeto al Espanyol. No podía rebatir todas las informaciones que han circulado sobre mí. Mi decisión no ha sido por dinero. Me mueven otros valores y un ejemplo fue mi decisión de firmar por el propio Espanyol rechazando dos propuestas mejores”, aclaró, añadiendo que “no soy ni un traidor ni un desagradecido. Me he limitado a escuchar y aceptar otra propuesta laboral de otra entidad, como cualquier empleado que se siente reconocido”. Rubi mejora en el Betis las condiciones económicas que tenía en Barcelona.

Rubi será presentado la próxima semana como nuevo entrenador del Betis, donde tendrá la misión de devolver al equipo andaluz a competición europea. El entrenador ya está al tanto de las operaciones que viene realizando el Betis, como es el caso del fichaje del realista Juanmi. El club andaluz, además, está realizando una profunda reestructuración de la entidad y espera poner a disposición del entrenador una plantilla competitiva para intentar regresar a Europa.

