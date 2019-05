Rubi: “Nuestra idea cuajó y mis jugadores han creído”

Diego López se arrodilló con los puños en alto y la mirada en el cielo. Rubi se giró hacia la grada con los brazos extendidos y gritando no se sabe bien qué. La afición no pudo contenerse. Cientos de chavales saltaron al césped de Cornellà. La invasión acabó siendo masiva. Los aficionados alzaron a hombros a los jugadores y pidieron al presidente Chen Yansheng que botara para celebrar el éxito. Muchos de esos aficionados, los más jóvenes, ni siquiera debían recordar la última vez que el Espanyol jugó en Europa. Fue hace 12 años. El equipo perdió la final de aquella Copa de la UEFA en la tanda de penaltis ante el Sevilla, precisamente el equipo del que dependió la clasificación del Espanyol para la próxima Liga Europa y que la hizo viable al vencer al Athletic.

Rubi, enfatizó: “Hemos metido al equipo en Europa sin ser el objetivo de la temporada. Nuestra idea de juego ha calado. Nos hemos sentido muy apoyados. Al principio me daba miedo. Hablé con Tamudo y me dijo que si jugábamos bien la gente estaría contenta. Cambiamos el estilo. Y no es fácil. Hay que darle continuidad si a la gente le gusta, porque esta forma de jugar nos facilita conseguir el resultado. Mis jugadores han creído y si no lo hubiéramos conseguido el trabajo hubiera sido el mismo”.

La trayectoria del Espanyol ha sido sorprendente. Hace apenas un mes y medio su éxito parecía una utopía. Aquel 30 de marzo, tras perder ante el Barça por 2-0, cundía el pesimismo en el seno de un equipo que se encontraba mucho más cerca del descenso, en la 14ª plaza, que de la zona siquiera templada de la clasificación. ¿Europa? Ni en sueños. Rubi era de los pocos que mantuvo un discurso optimista, incluso una jornada después, cuando su equipo empato ante el Getafe en Cornellà. Pero a partir de ahí, el Espanyol ha encadenado cinco victorias y cuatro empates para sumar los 19 puntos que ha necesitado para sellar esa séptima plaza que le da el pasaporte para disputar la fase previa de la Liga Europa. “Rubi siempre ha creído en su idea y nosotros no hemos dudado nunca”, señaló Borja Iglesias, que coqueteó con la idea de seguir en el equipo, por más que sabe que tendrá ofertas mejores.

Rubi explicó que la transformación se debió a que se mantuvo una línea de actuación y al propio tiempo se corrigió el juego en aspectos defensivos, ya que el equipo fue muy vulnerable durante un tramo de la competición. “No nos pusimos nerviosos. Por ejemplo hicimos una muy mala primera parte el día del Villarreal y conseguimos empatar. Y el día del Barça, el equipo compitió. Sabía que íbamos por el buen camino. Sin duda, cuando lo pasas mal y lo superas, sales reforzado”. Iglesias añadió: “Hemos luchado toda la temporada para lograr esto”.

Le pidieron al entrenador que pusiera una nota al curso: “Cuando llegué se produjo una bajada en la masa salarial de la plantilla, mientras que otros rivales la subían. Existía un ambiente de negatividad hacia el club increíble y jugadores que el año pasado no habían rendido. Tal como hemos acabado, le pongo un 10”. Explicó cómo reaccionó el vestuario tras el triunfo ante la Real: “He visto a veteranos llorando como magdalenas. Es imposible olvidar esto. Se ha hecho justicia. En la segunda vuelta hemos perdido cuatro partidos”. Darder, que sufrió un fuerte golpe por el que le sustituyeron, agregó: “No me duele nada. Hoy no. Mañana, todo...”.

En el mañana, precisamente, ya piensa el técnico Rubi: “El club debe ponerse ya manos a la obra porque entramos en otro nivel y hay que tomar decisiones y ayudar al equipo”.

