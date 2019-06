Los dos millones de euros más baratos del mundo estaban en China

La primera prueba de que el RCD Espanyol había acertado con el fichaje en enero de la estrella china Wu Lei llegó el día en que saltaron los ordenadores de Cornellá porque miles de sus compatriotas querían comprar su camiseta por Internet. En estos cinco meses, el peso de la marca del equipo barcelonés en el mercado internacional no ha parado de crecer. Una inversión de dos millones de euros que ha servido para incrementar los seguidores en redes (sobre todo en Asia), para que el RCDE Stadium se cuele en el circuito turístico de los asiáticos y para batir récords de ventas de camisetas. Además de las alegrías deportivas. Wu Lei fue el primer futbolista de su país en marcar un gol en los 90 años de LaLiga Santander y suyo fue el tanto definitivo que metió al equipo en Europa.

El club ha tenido que adaptarse a sus nuevos (y numerosos) clientes. Aquella incidencia con los ordenadores obligó a habilitar con diligencia los medios de pago en línea más habituales en China, como WeChat o Alipay, inexistentes hasta el momento en la web perica. Todo para atender a la ingente demanda de aficionados asiáticos que querían comprarse la zamarra de Wu Lei con el 24 a la espalda.

Agustí Filomeno, director de Marketing y Ventas del RCD Espanyol, es el empleado del club al que más ha afectado (positivamente) la llegada en el mercado de invierno del delantero, de 27 años. El fenómeno Wu Lei ha revolucionado su departamento: “Hemos vendido más de 20.000 camisetas suyas en cuatro meses. Esa cantidad no la alcanzábamos ni sumando todas las ventas juntas. Él solo ha conseguido triplicar ese número”. El club creó una camiseta con su cara y también ha empezado a comercializar bufandas con su nombre escritas con letras chinas.

No solo camisetas. También ha crecido la venta de otros productos del equipo. Pero sobre todo ha cambiado la forma de adquirirlos. Las compras en línea internacionales han pasado de significar apenas el 7% del total al 60%. El impacto en redes sociales se traduce igualmente en el aumento de la demanda internacional de entradas para ver partidos en el RCDE Stadium, que ahora ya representa casi el 50% del total.

Los números evidencian la apuesta comercial del fichaje, impulsado por el empresario Chen Yansheng, también chino y propietario del RCD Espanyol desde 2016. “Este enfoque, al principio, podía parecer una obligación por la nacionalidad de nuestro presidente, pero sabíamos que era una gran oportunidad. Ahora cualquier acción no pensando en China parece rara”, ahonda Filomeno.

Pero en el mundo de fútbol no hay acción comercial eficaz si no va respaldada de un rendimiento deportivo. Wu Lei llegó al RCD Espanyol desde el Shanghai SIPG Football Club, donde había marcado 27 goles en la última temporada. A los pocos días ganó el premio al mejor jugador de la liga china de 2018, que entrega cada año la Asociación China de Fútbol (CFA) y que no lograba un jugador de ese país desde que Du Zhenyu lo hiciera en 2007. “Su nivel y rapidez de adaptación ha sorprendido a todo el mundo, aunque nuestra dirección deportiva ya nos lo había anticipado”, dice Filomeno. Wu Lei es el primer jugador chino en marcar en la historia de LaLiga (lo hizo ante el Real Valladolid en la jornada 26 y luego obtuvo dos más). “No nos engañemos, la primera impresión del aficionado podía ser: "Viene un jugador chino porque nuestro presidente es chino”, admite el director de Marketing del club perico. Después, comenta, la afición se enamoró y sus compañeros, también. “Ha hecho goles muy importantes”, destaca. "Como el definitivo ante la Real Sociedad para meternos en Europa League".

Con Chen al mando, la identificación del RCD Espanyol con China era cuestión de tiempo. “Era un mercado lejano para nosotros, geográfica y conceptualmente”, subraya Filomeno. Por eso las aproximaciones fueron tímidas “pero constantes” los primeros años. Hasta que Wu Lei lo cambió todo. Este verano incluso el equipo iba a disputar dos amistosos de pretemporada en China. “Pero logramos clasificarnos a la Europa League y tuvimos que cancelarlos”, explica.

En pocos meses, cientos de miles de nuevos usuarios siguen al club en las redes sociales chinas. Solo después de una semana de confirmar el fichaje, 520.000 aficionados se sumaron a las redes sociales chinas del RCD Espanyol. El día del primer gol de Wu, que coincidió además con un Clásico, fue el de mayor engagement (las interacciones que tiene un posteo en redes) de LaLiga en Weibo (el Twitter chino). Wu Lei tiene un millón y medio de seguidores en esa red social; el triple de los que su actual equipo tiene en Twitter.

Para el primer derbi catalán de Wu Lei, disputado el pasado 30 de marzo, LaLiga organizó en China un evento para ver el partido con cerca de 1.000 aficionados. Era también el primer enfrentamiento del delantero chino contra Lionel Messi. Sergi Torrents, director de LaLiga en el gigante asiático, recuerda: “Teníamos a todo el público esperando a que saliera de inicio. Sufrimos un poco, porque ese día el entrenador lo sacó a la media parte de la segunda mitad”. Y vaticina una apertura de puertas para los clubes españoles que pretendan copiar al RCD Espanyol: “Todo es más fácil cuando hay un caso de éxito”.

Torrents está en China desde 2005, cuando llegó como representante de Eleven, una empresa que trabajaba con equipos de fútbol y competiciones de motor o de baloncesto, para abrirles paso en el gigante asiático. Desde su experiencia aconseja a los equipos más pequeños que quieran sumarse a la expedición perica: “Es un país muy grande. Lo importante es focalizarse en una pequeña parte del territorio y desde allí crecer”.

Torrents relata que también ha habido un efecto Wu Lei en “todos los medios chinos", que han aumentado su interés por LaLiga. Wang Dong es comentarista deportivo para la Televisión Central de China y cubre las grandes competiciones de Europa. “Aquí la gente no para de hablar de Wu Lei”, cuenta. “Hay una gran diferencia horaria, pero muchos presencian los partidos igual”, añade Wang. Para el periodista chino, Wu Lei despierta tanta atención como un Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona. “En Barcelona me encontré con aficionados chinos de toda Europa que vinieron solo para verle jugar”, dice. Y muchos hinchas locales que llevaban el 24 y el nombre del delantero chino en la espalda: “Se ha hecho con el cariño de la gente muy rápido”.

“¡Él es de mi ciudad!”, exclama Jiacheng Li, un joven chino de 26 años, que se instaló en Madrid hace tres temporadas para hacer un máster de gestión deportiva. Como Wu Lei, Li nació en Nanjing, una ciudad de Jiangsu en la que viven más de ocho millones de personas. Li, apasionado por el fútbol, se hizo abonado del Atlético de Madrid nada más aterrizar en España. Era la época más fuerte del acuerdo con el grupo inversor chino Wanda. Ahora su corazón está dividido. Sigue viviendo en Madrid. “¡Pero soy de ambos!”, dice.

Tras acabar sus estudios, y coincidiendo con la llegada de su ídolo Wu Lei, escribió un análisis de la inversión del RCD Espanyol en el delantero en un blog chino en una plataforma social llamada Weixin. El artículo se tituló: “¿Una gran oportunidad para las tres partes?” y Li destacó la importancia que iba a tener el impacto del fichaje en las finanzas del RCD Espanyol, pero también en la visibilidad internacional de LaLiga y en el desarrollo profesional del propio jugador. Pero más allá del negocio, el texto culminó: “Tu llegada a LaLiga ya te metió en mi corazón. Triunfes o fracases”.

Li aún no fue a ver a Wu Lei al campo, pero tiene su camiseta. En Madrid conoció gente de todas partes del mundo y siempre le han preguntado quién era el mejor jugador de su país. Él respondía rápido, sin dudar, Wu Lei, pero nadie sabía de qué hablaba. “Ya no tendré que preocuparme, diré que es el nuevo jugador del RCD Espanyol, el rey del fútbol chino”, exclama.

