Cori Gauff, de 15 años, elimina a Venus Williams y se convierte en la más joven en ganar en Wimbledon

La jovencísima Cori Gauff sigue haciendo historia en Wimbledon. A sus 15 años, y después de haberse convertido en la jugadora más joven en clasificarse para el cuadro final del grande británico, en su debut se ha impuesto este lunes a la ganadora de siete grandes Venus Williams (6-4 y 6-4), y se ha clasificado para la segunda ronda. "Ni siquiera sé explicar cómo me siento", ha dicho Gauff, temblorosa, justo después de derrotar a la mayor de las hermanas Williams en un encuentro que pilotó con asombrosa seguridad desde el comienzo. No vaciló siquiera cuando con 4-4 en el segundo set, Venus se colocó con ventaja. Aguantó, se rehízo y se colocó 5-4 con su servicio.

Ahí, al borde de la hazaña, dispuso de dos bolas de partido antes de que Williams remontara hasta el deuce y se pusiera incluso con ventaja. También resistió, y en la cuarta pelota de las que dispuso para ganar, tumbó a quien al terminar describió como una de sus heroínas. "Le he dicho que no estaría aquí si no fuera por ella", ha dicho Gauff después de ganar.

Desde fuera, la joven tenista mostró una apariencia casi inalterable mientras bordeaba un logro que no imaginaba apenas hace una semana. Por dentro, Gauff bullía de manera muy diferente: "Me repetía que tenía que estar tranquila, me recordaba que las líneas eran iguales que siempre aunque todo era más grande", ha contado.

Venus Williams, durante su partido ante Gauff. NIC BOTHMA EFE

Cuando Venus Williams había elevado ya sus dos primeros trofeos en Wimbledon, en 2000 y 2001, ella todavía no había nacido. Entonces, marzo de 2004, la primera ya había conquistado otros dos Grand Slams y seguramente no podía imaginar que seguiría compitiendo al borde de la cuarentena, ni mucho menos que a los 39 años, después de 25 en la élite del tenis, tendría enfrente en la pista a una niña que con 15 años y 122 días, 24 primaveras menos, ya ha hecho historia cuando apenas ha dado un par de pasos en el profesionalismo.

