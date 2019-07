Djokovic desfila por La Catedral

Acaba de vencer Novak Djokovic (6-3, 7-5 y 6-3 a Philippe Kohschreiber) y el serbio lo firma todo: gorras, viseras, camisetas, pelotas más o menos grandes… Se detiene el número uno casi cinco minutos para satisfacer a los aficionados londinenses, que antes han presenciado un desfile sin una sola tachadura. El balcánico, defensor del título en Wimbledon, ha abierto el torneo con una declaración de intenciones en toda regla, apeando al siempre desprendido Kohlschreiber, tenista que siempre propone, y viniéndole a decir a los demás que ya ha pasado página. Lo de París, el paso en falso que dio allí contra Dominic Thiem, está ya olvidado.

Hay demasiado en juego, y no hay tiempo para cavilar ni darle vueltas a otra idea que no sea la de reeditar el éxito del año pasado en Londres. Lo sabe Nole, y actúa en consecuencia. El All England Lawn Tennis & Croquet Club supuso el principio de todo, su retorno deportivo a la Tierra. Estaba perdido el de Belgrado, pero creyó y alzó el trofeo para reengancharse a un deporte que le demandaba y que ahora vuelve a disfrutar de su tenis plástico y eléctrico. Desde entonces, fechado el punto de giro exactamente a 15 de julio de 2018, tres grandes títulos y el retorno a la cima del circuito.

En su primera aparición sobre la alfombra verde de La Catedral, el serbio desplegó el catálogo de recursos para ir arrinconando y reduciendo a Kohlschreiber, diluido en 2h 03m. Y en el box, la novedad: junto a Marian Vajda, su técnico de toda la vida, la aportación de Goran Ivanisevic. Una herramienta nueva en el maletín del número uno, abierto siempre a probar e incorporar retoques que puedan enriquecer su juego, ya sea a largo, medio o corto plazo. Ahí quedan las huellas de Boris Becker o Andre Agassi, este ahora intentando enderezar a Grigor Dimitrov, y ahora llega la colaboración con el croata.

Antes, Feliciano López había alimentado el récord que posee en los Grand Slams, porque no hay un solo jugador que haya disputado más que él (70) de forma consecutiva. “Tengo muchas razones para ser feliz”, exponía en inglés ante los enviados especiales. “Obviamente era bastante inesperado que a los 38 años siguiera ganando títulos”, prolongaba en referencia al reciente éxito en Queen’s, donde logró el doblete en individuales y dobles. “¿Un secreto de mi longevidad? Que me he cuidado mucho durante 20 años…”, cerraba el toledano, 6-4, 6-2 y 6-4 ante Marcos Giron, citado ahora con Karen Khachanov.

RESULTADOS. 1 DE JULIO CUADRO MASCULINO: Feliciano López, 6-4, 6-2 y 6-4 a Marcos Giron; Roberto Bautista, 6-3, 6-2 y 6-3 a Peter Gojowczyk; Alexei Popyrin, 7-6, 7-5 y 6-2 a Pablo Carreño; Novak Djokovic, 6-3, 7-5 y 6-3 a Philippe Kohschreiber; Kevin Anderson, 6-3, 6-4 y 6-2 a Pierre-Hugues Herbert; Stan Wawrinka, 6-3, 6-2 y 6-2 a .Ruben Bemelmans; Steve Darcis, 6-2, 6-4 y 6-4 a Mischa Zverev; Felix Auger Aliassime, 5-7, 6-2, 6-4 y 6-3 a Vasek Pospisil; Ivo Karlovic, 6-4, 6-4 y 7-6 a Andrea Arnaboldi.



CUADRO FEMENINO: Yulia Putintseva, 7-6 y 6-2 a Naomi Osaka; Simona Halep, 6-4 y 7-5 a Aliaksandra Sasnovich; Karolina Pliskova, 6-2 y 7-6 a Lin Zhu; Magdalena Rybarikova, 6-2 y 6-4 a Aryna Sabalenka; Madison Keys; 6-3 y 6-2; Luksika Kumkhum; Elina Svitolina, 7-5 y 6-0 a Daria Gavrilova; Maria Sakkari, 7-6 y 6-3 a Bernarda Pera; Sofia Kenin, 6-4 y 6-2 a Astra Sharma; Dayana Yamstremska, doble 6-3 a Camila Giorgi; Anett Kontaveit, 6-0, 3-6 y 6-4 a Shelby Rogers.

