La selección, a 24 horas del debut: “No partimos con ninguna ventaja”

El Stade Oceane, sede del debut de España este sábado contra Sudáfrica (18:00, Gol), recibió a la selección, en la media hora de familiarización para conocer el campo, bajo la lluvia. Las jugadoras, que aterrizaron en Francia el pasado día 30, llevan días diciendo que tienen ganas de que esto empiece ya. Que los nervios son porque quieren jugar ya. "Estamos todas listas", comentó Irene Paredes, segunda capitana de España, en la rueda de prensa previa este viernes por la mañana. "Durante estos días de concentración son muchos los mensajes que hemos transmitido a la plantilla. Los más importantes: disfrutar y dar todo lo que tenemos que es mucho", añadió.

Marta Torrejón, la jugadora con más presencias (88), repasó el camino que la ha llevado hasta aquí. "El viaje ha sido largo, tampoco ha sido fácil, pero la evolución que ha tenido el fútbol femenino es espectacular. Todavía nos queda recorrido para estar en mejor lugar. Todos estos años el fútbol ha cambiado mucho, estoy orgullosa de haber podido vivir esta evolución. Ojalá que esto no pare y siga adelante y en un futuro las chicas estén en un lugar mejor", explicó.

Jorge Vilda dijo que el cuerpo técnico ha analizado los últimos 10 partidos de Sudáfrica, el primer rival, y que España no parte con "ninguna ventaja" mañana. "Nos enfrentamos a un gran equipo, una selección muy bien trabajada. Sudáfrica tiene muchas fortalezas, jugadoras muy rápidas, principalmente la número once, Thembi Kgatlana, que puede ser perfectamente la más rápida del torneo. No partimos con ninguna ventaja, queremos mostrar la mejor versión de España", explicó el seleccionador al mismo tiempo que añadía que sus jugadoras darán un paso adelante. "Lo harán, no tengáis ninguna duda".

Las dos capitanas, Irene Paredes y Marta Torrejón, son defensas. Les preguntaron cómo ven desde atrás la falta de gol que padece el equipo. En los últimos amistosos se quedaron sin anotar contra Canadá, marcaron cuatro a Camerún y uno (de penalti) a Japón. "Esta selección ha demostrado en muchos partidos que tiene gol... Hay que ser realista, nuestra preparación ha sido exigente y ante equipos de máximo nivel, es normal que no se puedan generar las mismas ocasiones que ante rivales de menor nivel. Estamos tranquilas, hemos trabajado mucho y duro, no hay que obsesionarse ni añadir presión. Con nuestro estilo de juego los goles llegarán", respondió.

¿Cómo le gustaría que definieran a España los seleccionadores rivales?, le preguntaron a Vilda. "Uno de nuestros propósitos es que las rivales cuando acaben los partidos tengan la sensación de haber terminado incómodas. Se ha conseguido en los amistosos. La primera premisa es que no sean ellos, hemos desdibujado a muchas selecciones que tienen un estilo característico. Es el objetivo, luego ser nosotros y por último ganar los partidos", contestó.

