El Vardar le da un revolcón antológico al Barça

Víctor Tomás, el capitán que alzó la última Champions del Barcelona en 2015, revivió el varapalo de 2017 ante el Vardar, si cabe, corregido y aumentado. “Estoy muy caliente. Un equipo como el nuestro no puede desaprovechar una ventaja de siete goles. Debemos hacer autocrítica. No sé cuantos minutos hemos estado sin marcar. Nos hemos atascado con una defensa tan abierta como nos han planteado. Ha sido una segunda parte desastrosa”, afirmó. “Nos hemos centrado más en el arbitraje que en nuestros problemas y no hemos sabido reaccionar”.

Roberto García Parrondo, el técnico madrileño del Vardar, alabó a sus jugadores y lamentó los problemas físicos que arrastra su equipo y no poder preparar mejor la final ante el Veszprem, que dirige el catalán David Davis.