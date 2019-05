Messi: “Dimos una imagen lamentable; te puede pasar un año, pero no dos”

Después de la debacle en Anfield, cuando el Barcelona cayó eliminado en la semifinal de la Champions después de desperdiciar la ventaja de 3-0 en el Camp Nou, el grupo azulgrana quedó en la mira. Algunos futbolistas optaron por dar la temporada por finalizada. Fue el caso de Luis Suárez que se operó de urgencia la rodilla para apurar sus opciones de llegar a la Copa América de Brasil. Messi, que arrastra problemas en el pubis, no descansó. Ya con LaLiga en las vitrinas del Museo, jugó ante el Getafe (2-0) y también viajó a Eibar (2-2). Jugará la final de la Copa del Rey ante el Valencia, por supuesto. Y, para borrar cualquier duda sobre su compromiso, decidió comparecer antes del duelo de Sevilla. “Nunca dudé en seguir en el Barcelona. He tenido muchas frustraciones con la selección y lo sigo intentando. También lo haré aquí”, subrayó el capitán azulgrana.

No es nada habitual ver a Lionel Messi en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Barcelona. De hecho, la última vez que compareció en una rueda de prensa fue el 5 de mayo de 2015 antes de la semifinal de Champions ante el Bayern Munich. En aquella ocasión, habló 657 días después de su anterior presentación. Es decir, se sentó dos veces ante los micrófonos en los pasados 2.137 días. En cualquier caso, desde que asumió el liderazgo del primer equipo (se convirtió en el primer capitán el pasado verano), el 10 se ha dejado ver más en las zonas mixtas, un ejercicio que ya realizaba con Argentina, con el brazalete en el brazo izquierdo desde 2011. “Tenemos que separar lo de Liverpool de lo de esta final. Tenemos que jugarla como lo que es: una final. Es un rival muy complicado, lo conocemos. Lo sufrimos en la Liga, no le ganamos ninguno de los dos partidos. Si no salimos con la actitud que tenemos que salir, nos pueden complicar”, explicó Messi.

Insistió el delantero del Barcelona en la actitud. Justamente, lo que entiende que le faltó al cuadro azulgrana ante el Liverpool. Y analizó el duelo en Anfield. “No me puse a repasar el partido. Lo recuerdo muy similar al de Roma, entramos y rápidamente nos hicieron un gol. Eso te trabaja la cabeza. Vas entrando en esa dinámica... El primer tiempo no fue malo, pero en el segundo no competimos. Hubo un solo equipo en el campo. Lo que no podemos perdonarnos es no competir”, reveló el 10.

Ante el Valencia, el vestuario azulgrana quiere mostrar su apoyo a Valverde. El presidente Josep Maria Bartomeu conoce las intenciones del grupo. “Quiero poner en valor alguien que, de manera discreta, con respeto y desde la inteligencia está gestionando nuestro equipo y la incorporación progresiva de nuevos valores. Me refiero a Ernesto Valverde, con quien confiamos plenamente”, dijo Messi. Aunque la temporada pasada, después de la derrota en la Champions ante la Roma, el máximo directivo azulgrana sopesó prescindir del Txingurri, esta campaña se limite a respaldar al técnico.

“Sí que escuché sobre las críticas al míster. Sinceramente, creo que hizo un trabajo impresionante todo este tiempo. En la eliminación con el Liverpool no tuvo culpa. Sabíamos que no podíamos pasar por lo mismo y fue lamentable la imagen que dimos. Te puede pasar un año, pero no dos”, dijo Messi. El 10 no dudó y afirmó que quiere que Valverde siga en el club. “Me gustaría que siguiera. Te puede gustar o no como juega el equipo, pero el año pasado hicimos el doblete. Y quedó manchado por la Champions. Este año peleamos por otro doblete, per otra vez con otra mancha, pero más grande. En dos años se perdieron dos partidos, pero dos partidos que nos marcaron muchísimo”, añadió.

Sentado junto a Piqué. La atención se la llevó Messi. De las 21 preguntas, 19 fueron para el rosarino. No regateó ninguna cuestión. Eso sí, fue contundente cuando le preguntaron por el posible fichaje de Griezmann. “No hablo de Griezmann”, concluyó.

Valverde: “Cada día te la estás jugando” El recuerdo de la eliminación de la Champions en Liverpool también planeó sobre la rueda de prensa de Ernesto Valverde previa a la final de la Copa ante el Valencia. “Cuando sufres un batacazo, siempre es duro”, afirmó. “Pero hay que afrontar las cosas como vienen, con entereza. No se puede esconder la cabeza bajo el ala y desaparecer del mapa. Tienes que afrontar lo que viene por delante. Ya lo hemos hecho en los dos encuentros después de Anfield, y ahora tenemos esta posibilidad. No tenemos que darle vueltas. Hay que intentar que nos sirva para el futuro, pero lo que hay que hacer es salir a por todas, a por un título que perseguimos toda la temporada”. El entrenador azulgrana explicó que no cambiaría nada en su planteamiento del partido en Liverpool: “A veces piensas que podías haber cambiado alguna cosa, pero en este partido no lo tengo tan claro. Lo único, no habría puesto a Dembélé el día del Celta, pero el resto… y más viendo que en el primer tiempo solo nos faltó marcar. Lo único nos tenemos que mirar es que en el segundo nos marcaron dos goles y no reaccionamos”. Y sobre la posesión, matizó: “Debemos tener el control para atacar; no para retrasar balones al portero y tenerla en nuestro campo”. Sobre la importancia de la final en su futuro próximo en el club, indicó: “No pienso demasiado en eso: Lo único que me preocupa es ganar y nada más. Cada día te la estás jugando por una razón u otra. Y los entrenadores somos parte de ese espectáculo. No hay más que ver lo que ocurre a todos: Marcelino hubo un momento que no estaba bien, el Madrid ha cambiado dos veces de entrenador, y en cada equipo hay situaciones durante la temporada que son complicadas. Es una más”.

