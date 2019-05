Klopp: “El Barcelona es un equipo brillante”

El Liverpool, enfrascado de pleno en la lucha por la Premier con el Manchester City, afronta ahora la exigente eliminatoria de las semifinales de la Champions frente al Barcelona. “Tenemos que estar metidos en esta competición y nada más para sacar un resultado que nos dé la oportunidad de ganar en casa”, resolvió Jürgen Klopp, que ha preparado con detenimiento y secretismo este choque, pues rechazó entrenar al equipo en el Camp Nou como suele ser habitual, receloso de que se supiera algo de su estrategia. “Vamos a intentar jugar el mejor fútbol posible que podamos, pero nunca he ganado en España…. No sé, creo que un empate no sería el peor resultado del mundo. No estaría mal tampoco”, convino el técnico del Liverpool, siempre con una sonrisa en la cara y el buen humor por bandera.

Sabe Klopp, en cualquier caso, que el Barça no es un rival menor. “Es un equipo brillante”, expuso; “Lleva 20 años en esta competición. Sufriremos, cometeremos errores y espero que podamos aprovechar también nuestras oportunidades. No se puede tener más ilusión que la de enfrentarte al Barcelona. Lo estoy deseando y espero poder transmitir esta sensación a mis jugadores”. Y profundizó: “Pocos han conseguido causarles problemas; el Barça, cuanto mejor es el rival y más alto el nivel, se mete más en el partido. Son campeones de su liga y se pueden centrar en la Champions. Va a ser muy complicado”. Pero el Liverpool también tiene un tridente ofensivo de aúpa con Salah, Firmino y Mané.

“Para nosotros es un cumplido que nos comparen con la delantera del Barcelona. Es una motivación extra más para intentar vencerlos”, replicó Sadio Mané, que ha marcado gol en todos los encuentros de eliminatorias de esta Champions y que tenía como ídolo a Ronaldinho. “Era mi héroe por sus regates y habilidades. Y por su sonrisa, porque me encantaría sonreír como él en sobre el terreno de juego. Me encantaba verle jugar en el Barcelona”. Cumplidos que Klopp compartió, pero también quiso poner en valor la trayectoria de su equipo, que pasó de sufrir para entrar en Europa a ser un ejemplo de fútbol ofensivo y goleador. “Lo único que sería mejor es que nos llamaran y nos dijeran que somos ya campeones. Pero no va a pasar. Así que es una situación maravillosa estar aquí porque hace dos años, para nuestro club era importante clasificarse en Europa y ahora estamos por segundo año consecutivo en semifinales”.

Delante tendrán al Barcelona de Messi, el jugador que capitaliza el fútbol azulgrana y los trofeos. “Sabemos que está ahí y deberemos concentrarnos en él. Pero no solo en él porque tienen otros 10 jugadores que pueden decidir el partido. Messi dijo que quería recuperar la copa. Podemos considerarlo como una amenaza porque nosotros también queremos pasar a la final”, señaló Klopp, que, sin embargo, no dudó en alabar a Leo: “En mi lista de jugadores mejores, Messi sería el número uno. Ronaldo también estaría por ahí, y el resto… no sé. No vi a Pelé, pero me encantaba cómo jugaba”. Para detenerlo, Mané tiene la receta: “Para marcar o defender, el secreto es la cooperación del equipo. Nos ayudamos entre nosotros y damos todo como equipo”. Aunque añadió: “Y tenemos a Van Dijk, en el que depositamos la esperanza de que no le superen”.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.