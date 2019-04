Valverde: “El Liverpool trata de arrollarte en 15 minutos y muchas veces lo consigue”

Conquistada LaLiga antes de tiempo, el Barça se focaliza ahora en la Champions, en la eléctrica eliminatoria de semifinales que le medirá con el Liverpool de Klopp. “Jugar después de ganar LaLiga te da mucha confianza y más ganas. Deseamos que llegue el partido y aprender de los errores del pasado porque lo más bonito está por llegar”, expuso Iván Rakitic. El Liverpool, sin embargo, se la juega también en la Premier e irá a Newcastle en el duelo del entreacto europeo. “Tenerte que jugar la Premier te mantiene en un tono competitivo alto y solo hay un partido entre la ida y la vuelta. Pero nosotros tenemos cierto margen y quizá ellos un poco menos. Aunque es una semifinal de Champions y aquí todo el mundo va a estar muy puesto”, resolvió Valverde.

Vencedor el Madrid en las últimas tres ediciones de la Orejona, el Barcelona mira de reojo la posibilidad de encumbrarse también en Europa y poder firmar su tercer triplete en la historia, hito nunca conseguido por nadie. “Son 180 minutos y te la estás jugando con un equipo que tiene argumentos sólidos como tú. Pero ya hemos jugado contra rivales de este calado y lo afrontamos con ganas”, expuso Valverde. Así lo ve Rakitic: “No nos lo exigimos. Pero tenemos muchas ganas y queremos disfrutar lo que queda. La presión, como siempre, hay de sobra y lo entendemos. Pero queremos hacer un gran partido a través de nuestro juego”. El técnico azulgrana apostilló: “No hay obligación para nadie. Hay la ilusión de conseguirlo”.

No es el Liverpool un rival sencillo, pues tiene una contra de arrea, capaz de jugar con la presión y de hacer el repliegue a cualquier altura del campo. “Es un equipo muy potente, con una delantera extraordinaria, con un nivel de presión y ritmo altísimo. Algo que Klopp tenía en el Dortmund y que ha transmitido al Liverpool. Solo han perdido un partido en su Liga y eso dice mucho”, reflexionó Valverde. Y siguió con sus elogios: “Es un equipo que te empuja hacia su portería, con una presión muy pegajosa. Tienen un juego colectivo que alimenta a los tres jugadores de arriba. Presión alta, con defensa alta y tratan de robar el balón para poder lanzar a sus medios también. Si tienen espacio te pueden hacer mucho daño. Por eso no tenemos que tener despistes. En 15 minutos trata de arrollarte y lo consigue muchas veces”. A Rakitic, sin embargo, no le preocupa el planteamiento rival sino las virtudes de sus compañeros. “Cada equipo tiene su manera de jugar y el Liverpool está hecho. Todos sabemos cómo juegan Salah y compañía. Pero debemos de pensar en nuestro juego y que sean ellos los que al final piensen en nuestro fútbol”.

Cuenta el Barça, en cualquier caso, con un Messi en su mejor versión. “Leo ha descansado más que otros en este mes”, reconoció el mister. Porque no era necesario para imponerse en LaLiga y porque se sabe que tiene la Champions en el entrecejo desde que la tildó como “esa copa tan linda”. Rakitic lo tiene claro: “Cuando nuestro capitán dice algo, los demás estamos para seguir el camino que ve. Se vieron sus ganas al levantar la copa de la Liga. Con él así, aún tenemos más ganas y queremos ir a por todo”. Y añadió: “Leo lleva cuatro Champions. No creo que se vaya a poner nervioso. Él va delante y nosotros le seguimos”. Un Leo, además, que fue galardona con la Creu de Sant Jordi. “Leo es un genio que trasciende al fútbol. Es lo que significa Messi para los catalanes, además de por su comportamiento, actitud y por lo que hace jugando y por su compromiso con la sociedad catalana”, argumentó Valverde. Y, por supuesto, cuenta con el 10 para dar buena cuenta del Liverpool.

