Valverde: “Es un absurdo pensar en la ventaja que tenemos”

A juzgar por las últimas campañas, al Barcelona le escuecen los cuartos de final de la Champions. Desde la temporada 2012-2013, Messi no marca en la eliminatoria por un lugar entre los cuatros mejores. En aquella oportunidad, firmó el primer gol del partido ante el PSG en París. Desde entonces, ha pasado 12 encuentros sin que el 10 firmara una diana en los cuartos de final de la Champions. “Va bien que se hable mucho de las estadísticas, porque hablan mucho del pasado, pero no del futuro. Es un aliciente más”, comentó Ernesto Valverde. Lo que más ruido le hace al Barcelona es que desde que se coronó en Berlín la temporada 2014-2015, nunca más pudo volver a superar la barrera de los cuartos de final. Un puñal, sobre todo la temporada pasada, cuando desperdició una ventaja de 4-1 cosechada en el Camp Nou ante la Roma (cayó 3-0 en el Olímpico).

“¿Han superado el partido de Roma?”, le cuestionaron a Valverde. “Creo que las experiencias sirven de algo. Todos somos conscientes de que todavía nos falta un partido muy duro para poder pasar”, resolvió el preparador azulgrana. “No hay que decir muchas palabras de lo que pasó en el pasado. Fue duro, pero estamos una temporada más aquí. Queremos que no vuelva a pasar. Y para eso es necesario tenerlo en cuenta, pero también pensar en el futuro”, completó Ter Stegen.

El Barça se impuso 0-1 en Inglaterra, pero el Manchester United no es justamente un rival para relajarse. Así lo recordó Valverde. “Han ganado tres partidos fuera de casa esta temporada, uno en el campo del PSG en el que marcaron en el final”, dijo el Txingurri. El equipo de Manchester se recuperó de una dura derrota en Old Trafford ante el club parisino (0-2) y se impuso por 1-3 en el Parque de los Príncipes. “Han ganado algunos partidos fuera de casa y no tenemos una ventaja muy grande. Queremos enseñar que somos superiores. Y para eso hace falta dar nuestra mejor versión”, subrayó Ter Stegen. Y Valverde enfatizó: “No podemos especular con el marcador. No tenemos que encajar, como tampoco lo tienen que hacer ellos, pero nuestra idea es salir a ganar. Es un absurdo pensar en la ventaja que tenemos”.

“No hay ningún temor, lo que hay es una ilusión tremenda”, añadió el técnico del Barcelona. Un pensamiento que corroboró Ter Stegen. “No hay que defender el resultado de la ida, sino dar un paso en adelante”, dijo el portero alemán. Y tanto Valverde como Ter Stegen destacan el juego físico del Manchester. “Ellos en su juego potente. Somos conscientes su potencial. No podemos convertir el partido en una oportunidad para cada equipo. Tenemos que cerrar espacios, porque ellos son fuertes cuando pueden correr”, opinó el técnico azulgrana. “Tienen jugadores muy rápidos, tenemos que estar alertas en las vigilancias puestas. La clave para ganar mañana es estar atentos. Se ha visto en la ida que saben jugar con mucha tranquilidad. Nosotros queremos dominar, pero cuando toque defender lo vamos a tener que hacer como en Manchester”, concluyó Ter Stegen.

