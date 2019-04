Messi, un ángel entre diablos

Leo Messi no es Diego Maradona, puede que incluso no gane un Mundial y difícilmente le amargará la vida a Inglaterra. Ningún hincha del United olvidará sin embargo al 10 del Barça. El rosarino solucionó en cuatro minutos un partido que durante un cuarto de hora pintaba muy mal para el Barcelona. No hubo partido en el Camp Nou sino que la hinchada se dedicó a contemplar las jugadas de Messi. Ya son 22 los goles que les ha metido a los equipos de la Premier. El Messi del Barça se parece al Maradona de Argentina para el país del Brexit. A efectos azulgrana, es el jugador que ha perfeccionado el fútbol después de admirar a Samitier, a Kubala y a Cruyff. También guarda parecido con Di Stéfano y a Pelé. Y, si se quiere, hasta se podría decir a nivel deportivo que sigue la senda de Mohammad Ali.

Ha pasado a ser un futbolista selectivo sin dejar de ser virtuoso porque huele la debilidad del contrario, sabe cuándo tiene que sacar los puños para marcar las diferencias y después dejar pasar el tiempo, momento para que se divierta el Camp Nou. Messi marca la cadencia de la Champions para el Barça. Nunca ha fallado cuando el equipo le ha necesitado, y menos esta vez, pese a que no había marcado en una eliminatoria de cuartos desde el empate a dos en París. Jornada a jornada, gol a gol, el 10 va ahora del encuentro del Liverpool o el Oporto en semifinales después de salvar el maldito muro contra el que los azulgrana se habían estampado las tres últimas temporadas ante el Atlético, la Juve y la Roma.

BCN 3 - 0 MNU Barcelona Ter Stegen, Clement Lenglet, Sergi Roberto (Nelson Semedo, min. 70), Piqué, Alba, Busquets, Rakitic, Arthur Melo (Vidal, min. 74), Coutinho (Ousmane Dembélé, min. 80), Messi y Luis Suárez. M. United De Gea, Jones, Ashley Young, Smalling, Nilsson-Lindelöf, Pogba, Fred, Jesse Lingard (Alexis, min. 79), Scott McTominay, Rashford (Lukaku, min. 72) y Anthony Martial (Diogo Dalot, min. 64). Goles 1-0 min. 15: Messi . 2-0 min. 19: Messi . 3-0 min. 60: Coutinho . Árbitro Dr. Felix Brych Luis Suárez (min. 76). Luis Suárez (min. 76). Estadio: Camp Nou

No fue rival el United. La historia del actual equipo solo había tenido sentido hasta ahora por sus épicas victorias en campos pomposos o intimidadores como el del PSG y de la Juve, no por sus tristes partidos en Old Trafford, un estadio tan legendario como caduco, vencido también por la versión más convencional del Barça. A los red devils les había alcanzado con una última jugada para honrar su memoria, defender su leyenda y dignificar la zamarra que han vestido Best, Law, Bobby Charlton y Denis Law. No necesitaron más que un penalti, un gol, un córner, un centro, un pase, para certificar sus gestas en Europa. Había quien dudaba incluso de si sabían jugar a fútbol cuando comparecieron desinhibidos en el Camp Nou. Y la zamarra del Manchester todavía da miedo cuando se la ponen velocistas como Martial, Rahsford o Lingard, la delantera en el Camp Nou.

El atrevimiento del United contrastó con la cautela del Barça. Valverde mantuvo el plan de la ida con un cambio: Sergi Roberto ocupaba el puesto de Semedo. Los azulgrana ganaban juego y perdían físico, una apuesta propia de un equipo local y discutible si se atendía a la ofensiva planteada por Solskjaer. No había pasado ni un minuto y Rashfrod ya había rematado al larguero y McTominay no acertó en un control sencillo ante Ter Stegen. Las pérdidas se sucedían en el Barça, extraviado en su cancha, asustado y desconcertado por el alegre rombo del United. Las espaldas de los volantes sangraban, achicaban los zagueros y no había más medio que Pogba. A campo abierto, el United había tomado el Camp Nou. Hasta que compareció Messi después que el VAR corrigiera al árbitro y se desdijera de un penalti de Fred a Rakitic.

No hay mejor futbolista para detectar al peor defensa, para atacar la pelota, para visualizar el gol que Messi. A partir de la presión de Rakitic, el 10 advirtió como le temblaban las piernas de Young, le embistió hasta que le quitó el cuero, tiró perpendicular a la línea del área grande, sorteó con un caño a Fred y coló la bola con un tiro de zurda raso y colocado junto al poste derecho de De Gea. El gol no solo acabó con el monólogo del United sino que dejó en Babia al portero, sorprendido cuatro minutos después por un disparo con la derecha también de Messi, habilitado por el acoso de Coutinho. A De Gea se le escurrió el balón que quería embolsar y concedió un 2-0 que sentenció al Manchester. Al Barça le alcanzó con dos disparos para cerrar el partido y dedicarse al entretenimiento, a disfrutar de las filigranas y chilenas de Messi, a aplaudir un tercer gol de Coutinho, después de intervenir naturalmente Messi, mientras el estadio celebraba la eliminación de la Juve ante el Ajax. No habrá duelo con Cristiano. Messi se queda como el solista de Europa después de ser un ángel para los diablos del United.

