Barcelona - Manchester en directo, la Champions League en vivo

Narrador deportivo

Los números recientes de 'Los Diablos Rojos' en territorio español no son nada positivos. Contando exclusivamente sus compromisos en la Champions League, el Manchester United no ha ganado en ninguna de sus últimas cuatro salidas a España, tras medirse a Valencia (2-1 en Mestalla en diciembre 2018), Sevilla (0-0 en el Pizjuán en febrero de 2018), Real Sociedad (0-0 en Anoeta en noviembre 2013) y Real Madrid (1-1 en febrero 2013). No gana un duelo desde que venció al Valencia por la mínima (0-1 con gol de 'Chicharito' Hernández) en septiembre de 2010.