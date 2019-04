Revulsivo Vidal

La Champions adiestró a Arturo Vidal. Desde que se estrenó en el Colo-Colo (Chile) en 2005, el volante se acostumbró a jugar siempre, o casi siempre, desde el inicio. En su debú en Europa, en el Bayern Leverkusen en la temporada 2007-2008, jugó el 70% de sus partidos como titular. A partir de entonces, su porcentaje de presencias en el once inicial nunca más fue tan bajo. Ni en la Juve, tampoco en su regreso a la Bundesliga con el Bayern, disputó menos del 77% de sus duelos como titular. Vidal se convertía en un futbolista imprescindible para sus entrenadores, independientemente del estilo de cada uno, se llamen Heynckes, Conte, Allegri, Guardiola o Ancelotti. Su importancia se agudizaba en Chile, líder de la bicampeona de América. Toco cambió cuando llegó al Barça.

Vidal se encontró con una nueva vida, siempre al servicio del equipo, esta vez desde el banquillo. El chileno solo ha jugado de titular el 62% de sus partidos,a cifra más baja de su carrera a los 31 años. Acostumbrado a los focos, Vidal se sorprendió con la situación y no le gustó nada. Hasta tuvo algún patinazo público, como cuando subió a Instagram un emoticono de enfado tras disputar solo tres minutos en Wembley ante el Tottenham. Le cuesta esconder sus emociones. “A mí no me ha dicho nada. No sé si está enfadado, igual ha tenido un accidente doméstico”, minimizó Valverde. No fue la única polémica de Vidal, que un mes después insistió: “Espero ser titular”.

El pasado verano, el chileno optó por el Barcelona por una razón: en su gran currículo tiene una cuenta pendiente, la Champions. No esperaba, sin embargo, que Arthur se adaptara tan rápido al juego en Europa. La pausa del brasileño contrasta con el vértigo del chileno, indiscutible en cambio en el Bayern de Guardiola. En la última temporada del técnico catalán en Múnich, Vidal fue su centrocampista por excelencia: 48 duelos. “La diferencia está en su cabeza, lo que le hace diferente a los demás es su mentalidad. Trabaja muy bien, tiene llegada, buen pie y es muy valiente”, le definió el hoy preparador del City.

Otro de los problemas para Vidal fue que llegó al Barça sin ritmo. En abril de 2018 fue operado de la rodilla derecha y se despidió de la temporada. Reto extra para el volante, que repitió una fórmula conocida. Se mudó a Barcelona con su preparador físico personal, asistente eventual desde que comenzó en Colo-Colo hasta su etapa en la Juve, compañero diario desde que aterrizó en el Bayern. A sus cuidados físicos, Vidal le sumó una vida nocturna más serena. Situación paradójica, separado de su mujer desde que dejó Múnich. “Hoy está más pendiente de sus hijos que nunca. Además, sigue siendo muy obsesivo en el trabajo físico. Hace muchos ejercicios para fortalecer la rodilla y de prevención de lesiones”, explican desde el entorno del chileno.

Poco a poco, Vidal se ganó el cariño del vestuario y la consideración de Valverde. Ha disputado 43 partidos y es el quinto futbolista con más duelos jugados tras Rakitic, Coutinho (46), Alba y Busquets (45). Eso sí, solo ha participado en 2.042 minutos. Es, sin dudas, el primer revulsivo del técnico. Ninguno ha saltado al campo desde el banquillo más veces que Vidal: 21, seguido por Aleñá (15). Probablemente, Vidal no será hoy titular. Y no estará contento. Pero no escatimará esfuerzos, si le toca salir. Todo sea por conquistar su ansiada Champions.

“Siempre lo da todo”, le define Valverde “No es difícil mantener enchufado a Arturo. Es competitivo y le da lo mismo jugar en Old Trafford que en El Alcoraz”, argumentó ayer Valverde cuando se le requirió por Vidal. “Siempre lo da todo. No ha participado muchas veces de entrada, pero sí ha jugado muchos partidos saliendo desde el banquillo”, prosiguió el entrenador del Barcelona. “A veces, se le da mucha importancia a los que empiezan y no a los que acaban los encuentros. Y es ahí donde Arturo está siendo un jugador fundamental”. Arturo Vidal ya fue suplente en Old Trafford y salió también desde el banquillo, con tanta fuerza que tuvo que ser calmado por sus compañeros, sobre todo cuando concedió una falta al borde del área de Ter Stegen. Vidal fue el mejor al siguiente partido disputado en Huesca.

