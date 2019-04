Ernesto Valverde: “Si no se había ganado antes es porque aquí se sufre”

Después de cinco encuentros en Old Trafford, el Barça fue capaz de derribar el muro, de vencer a un Manchester United grisáceo, sin demasiado fútbol en la sala de máquinas y menos incidencia en el área rival, toda vez que no logró conectar disparo alguno a puerta. Sí que lo probó en 10 ocasiones; cuatro de ellas de un Rashford que jugó con el tobillo del revés. “Hemos tenido grandes oportunidades. No se trata de Rashford sino del equipo. Los chicos están mejorando a cada encuentro, a cada entrenamiento. Crecen y crecen”, defendió Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del United. Pero eso no evitó la mala puntería, lo que se transformó en un dato escalofriante porque la última vez que el Manchester no chutó entre los tres palos en un duelo europeo fue en marzo de 2005, entonces contra el Milan.

Pudo hacer más el United, que en ocasiones acorraló a la zaga del Barça. Así lo vio Gerard Piqué, que estuvo acompañado por su hermano, padre y abuelos en la grada: “El Manchester siempre ha tenido grandes equipos y hoy ha apretado muchísimo, lo que ha hecho que sea muy difícil”. Algo parecido opinó Valverde: “Cuando jugábamos como queríamos, los metíamos en su campo, pero con la presión alta suya sí que hemos tenido alguna dificultad más y los problemas han venido más con las pérdidas que nos provocaban. Ha sido un partido intenso y muy duro, con momentos en los que hemos sufrido”. Aunque todos se congratularon por el ejercicio defensivo. “Nos hemos mantenido firmes atrás. En líneas generales, defensivamente estamos en el mejor momento de la temporada”, convino Piqué, que secó a Lukaku y evitó todo el peligro por arriba. “Gerard ha estado muy metido. Siempre es así. Él y Lenglet están haciendo una dupla muy buena y son un seguro para nosotros”, le alabó Busquets. “Está a un nivel altísimo”, le piropeó Valverde. “Piqué estuvo muy bien. Está en una forma muy buena, hoy ha hecho un gran partido”, se sumó Semedo. Y Alba se refirió al buen ejercicio defensivo: “Hemos hecho un partido muy serio, controlando las contras y defendiendo bien los balones aéreos”.

El triunfo, en cualquier caso, dejó más que contento a Ernesto Valverde. “Viendo el ambiente y lo intenso que es este equipo, que creo que se mantiene a lo largo del tiempo, pues es importante. Si no se había ganado hasta ahora es porque aquí se sufre”, resolvió con orgullo; “quizá mañana nos demos cuenta de lo que hemos hecho porque ahora estamos con el partido en caliente”. Insuficiente, sin embargo, para lanzar las campanas al vuelo.

La falta de gol del Manchester no acaba de convencer al Barcelona, que sabe que no se puede fiar de este rival, capaz de resquebrajar a la Juventus y de voltear un 0-2 adverso en el Parque de los Príncipes del PSG con un sonoro y expresivo 1-3. “La experiencia en el campo del PSG nos da esperanzas de que podemos hacerlo”, azuzó Solskjaer a su equipo. “Es un resultado corto, hay un segundo partido y sabemos cómo se las gasta el United fuera de casa”, expresó Valverde, que agregó: “No está resuelta la eliminatoria y queda todo por decidir”.

En ese sentido habló Piqué: “Después de visto lo del PSG no hay que confiarse para nada. También eran muy favoritos y mira lo que pasó, y más con equipos grandes como el Manchester. Hay que salir con mucha concentración y la afición nos ayudará a clasificarnos”. No le inquieta tanto a Semedo: “No nos preocupa lo que pasó con el PSG. Creo que lucharán mucho en el Camp Nou, pero allí nosotros estamos muy fuertes también”. Valverde lo tiene claro: “Cuando llegan estos partidos, el equipo responde”.

Messi sufre un hematoma y una posible fisura Messi sufrió un fuerte manotazo en el rostro tras ser arrollado por Smalling en el minuto 30 del partido. Ricard Pruna, médico del Barcelona, lo atendió sobre el césped. Busquets describió: “Creo que no tiene rota la nariz. Ha sufrido una herida, ha sangrado mucho, no sé si tendrá fisura y un corte en la ceja. Es incómodo jugar así, pero Leo ha dado la cara y lo ha hecho de la mejor manera, como siempre”. El 10 será sometido a nuevas pruebas en Barcelona. “A partir del golpe, más cómodo seguro que no ha jugado. Tiene un hematoma importante”, dijo Valverde.

