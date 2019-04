“Solskjaer sí que sabe de qué pasta está hecho este club”

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS

Solo disputó un encuentro contra el Barça, en la liguilla de la Copa de Europa de 1998, e hizo lo que sabía: un gol. Alexandre Andrew Cole (Nottingham, Inglaterra; 47 años) sumó 187 tantos en la Premier, solo superado por Alan Shearer (260) y Wayne Rooney (208). Ha pasado una época en depresión, pero se ha rehecho como el Manchester United, que desde la partida de Ferguson no encontró la estabilidad que parece haberle dado Ole Gunnar Solskjaer. Este miércoles, el MUFC recibe en Old Trafford al equipo de Valverde.

Pregunta. ¿Se podría considerar a su Manchester como el mejor ejemplo del 4-4-2 con ataque por bandas y remate en el área suyo o de Yorke?

Respuesta. Podría ser, claro. Era un ataque fabuloso. Lo que pasa es que ahora está todo muy raro y no hay muchos equipos que jueguen así. Ahora hay más toque, más pases… Se ha cambiado la manera de jugar.

P. Quizá funcionó tan bien en su época y en la siguiente porque tenían la mejor generación de canteranos de la historia del club. ¿Por qué no se dan más generaciones así?

R. Porque ahora no es fácil. Antes se producían cinco o seis jugadores cada dos o tres años. Pero ahora, hay muchas más oportunidades que en mi época y los chicos se van a países diferentes para encontrarlas.

P. ¿Y que la Premier cuente con tanto dinero no dificulta el ascenso de canteranos porque es más fácil comprar que formar?

R. ¡No diría eso! Pero los jugadores tienen más opciones ahora y eso es lo que quiere un futbolista.

P. Ferguson le quiso a usted y pagó 8,5 millones [cifra enorme para la época]. ¿Por qué cree que duró 27 años en el banquillo del United?

R. Porque era genial para todos y con todos: con los jugadores; con el personal; con las diferentes generaciones. Y si puedes hacer esto, tienes mucho ganado. Además, jamás disminuyó su deseo de victoria. Se volvía loco cuando perdía a las cartas…

P. Decían que tenía muy mal humor.

R. ¡Eso es un mito! Claro que alzaba la voz como la mayor parte de los entrenadores, pero era un buen mánager y buena persona con don de gentes.

P. ¿A usted no le abroncó nunca?

R. Sí, sí, claro que sí. Tuvimos nuestras discusiones como las tuvo con los demás. Siempre pedía más. Me decía que no estaba jugando bien, que se esperaba más de mí… Lo normal. Ahora está Ole y seguro que también intentará estar otros 25 años…

P. ¿Puede?

R. Complicado.

P. ¿Y porque no se ha dado con un técnico que lleve al equipo a su mejor versión desde que se marchara Ferguson?

R. No soy entrenador… Moyes, Van Gaal, Mourinho… No sé. Se ha gastado mucho dinero y el resultado ha sido un juego pobre. Creo que ahora, con Ole, es mejor porque entiende al Manchester United, entiende lo que quiere el club y está intentando ganar a partir de esas bases. Creo que esa es la diferencia, que él sí que sabe de qué pasta está hecho este club. No sé si ha recuperado ya la ilusión de la gente, pero consigue resultados y tiene a los jugadores de su lado, que es lo importante.

P. ¿Y qué le parece este Barcelona?

R. Es un equipo fantástico. Este año parece que va a ganar LaLiga y puede que también la Copa. Si se concentra un poco más, puede ganar también la Champions. Creo que Valverde ha hecho un trabajo fenomenal y como mánager no se le puede pedir más.

P. Pues los aficionados del Barça critican el juego del equipo…

R. Lo he oído, sí. Pero cuando llegue el final de la temporada y haya ganado títulos, ¿qué dirán entonces?

P. ¿Cree que el United tiene que mirar primero al Barça que a sus propias cualidades para contrarrestarlo?

R. Creo que ambos equipos deben cuidar de sí mismos. Yo lo veo así: el que gane, será mejor equipo. Además, en el fútbol todo es posible como le sucedió al Manchester contra el PSG en la anterior ronda, cuando parecía que ya había perdido antes de jugar. Pero es verdad que el Barça es increíble y tiene a Messi.

P. ¿Es el mejor de la historia?

R. ¡Sí! Ha estado bendecido con tanto talento… en un fenómeno absoluto. Es muy difícil explicarlo con palabras. Él se explica con fútbol y goles.

P. ¿Echas de menos marcar goles?

R. No, no lo echo de menos y tampoco jugar al futbol. Al final hay que jubilarse...Es difícil porque debes despedirte de repente de muchas cosas a las que estás acostumbrado, pero es así.

P. ¿Pero es verdad que hace poco perdió las ganas de vivir tras un trasplante de riñón y su separación?

R. No, en absoluto. Sí que he estado deprimido, pero ya está. Ahora solo se trata de continuar, de trabajar. Y saber que el dinero no es relevante en absoluto. Lo que le hace feliz a uno es tener buena salud.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.