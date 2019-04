Piqué: “Al United no le puedes dejar vivo”

Para Piqué no es un encuentro cualquiera porque en Manchester, como suele decir, pasó de niño a adulto. No tuvo muchas ocasiones con Ferguson en el banquillo y su carácter competitivo tampoco le permitió esperar un par de años más para dar el relevo a Vidic y Ferdinand, dos de los mejores centrales del planeta en esa época. Este martes volvió a pisar Old Trafford, un estadio en el que soñó triunfar pero se quedó a medio camino. Entre otras cosas porque decidió hacerlo en el Barça. “Pasé aquí desde los 17 hasta los 21 años y tuve mis primeras experiencias como profesional con grandes nombres. Y fuera del terreno de juego… pues con mis locuras, como todos”, expuso.

Y continuó: “Cuando nos tocó el United, me hizo ilusión porque habíamos ido a todos los campos menos a este. Al venir he sentido ilusión y nostalgia. Pero vengo con la camiseta del club de mi vida e intentaremos ganar. Siempre me trataron muy bien y espero que les vaya muy bien en el futuro, pero no en esta eliminatoria”. Una sensación similar tiene el técnico Ernesto Valverde: “Estábamos esperando la competición desde que pasamos ante el Olympique de Lyon. También con ganas de medirnos al United”.

Cuenta Piqué que en su época, Roy Keane le echó una bronca de narices porque no apagó su móvil en el vestuario. “He tenido más episodios aquí en Manchester… Pero aprendes mucho. Antes, los veteranos eran más duros con los jóvenes y si te equivocabas te penalizaban. Hoy, cada uno va más a la suya”. Entre esos veteranos del vestuario –con los que congenió de maravilla porque siempre jugaban partidas de póquer en el garaje de Brown- estaba Ole Gunnar Solskjaer, ahora técnico del MUFC. “Recuerdo que era gran compañero. Yo era muy joven y él uno de los mayores, pero me ayudó a adaptarme al club, a la ciudad. También tenía problemas con las lesiones, pero cuando te entrenabas con él veías la cualidad que tenía para marcar goles. Estoy feliz por verle al cargo del equipo, juegan mucho mejor que antes. Será un partido duro, pero espero que podamos ganar”, resolvió.

“Es difícil parar a Messi, pero no imposible” Ole Gunnar Solskjaer refuerza su discurso recordando la remontada del United en París ante el PSG (1-3). “Sabemos que ante el Barça necesitamos jugar a nuestro máximo nivel, el que no tuvimos contra el PSG en casa (0-2). El resultado de París hace que los jugadores y aficionados crean y vean posible superar también al Barça”, afirma el entrenador noruego. La referencia a Messi es obligada: “Es fantástico. Pasará a la historia como uno de los mejores. Es difícil pararlo, pero no imposible. Pero no solo es él, también Coutinho, Suárez, Vidal... son muchos. No podemos focalizarnos en uno. Esta temporada ya hemos jugado contra Cristiano y la Juve y Mbappé y el PSG”. Solskjaer respondió a la pregunta sobre el eventual interés del Real Madrid por fichar a Paul Pogba. “Está centrado y espero que siga en Old Trafford”, sentenció.

Jugará frente al United –“el equipo más grande de Inglaterra”, dijo- y en Old Trafford, un campo que tampoco pudo disfrutar demasiado para su infortunio. “Es algo único, con una afición espectacular, siempre lleno. Es un gozo y un placer. De los ingleses podríamos aprender mucho y una de las cosas es esta”, convino. Y añadió: “Este equipo ha vivido las mil y una para que nos afecte el ambiente. Tenemos que centrarnos en nuestro juego, controlar la pelota y tratar de tener ocasiones de gol. Sabemos que apretaran, pero estamos preparados para esto”.

Por eso, explicó cómo prevé el encuentro: “Me imagino que tendremos la pelota, la posesión. Ellos intentarán salir a la contra con Rashford y Lukaku. Y tenemos que estar atentos a las jugadas de estrategia porque al ser un equipo inglés, son altos y fuertes”. Valverde matizó: “El United tiene mucho más que a balón parado por la altura de sus jugadores, sino que también está reforzado por la última eliminatoria y por lo que está haciendo en los últimos tiempos, con la moral por las nubes”. Y agregó: “Los grandes equipos de Europa tienen una aureola a su alrededor que se mantiene en el tiempo. Los que fichan saben el nivel que tienen que dar. Todos quieren ciclos ganadores permanentemente pero eso no ocurre nunca. Es verdad que el Manchester no ha estado en finales de Champions como hace tiempo, pero este año mira hacia delante en Liga y en Champions cuando parecía que estaba eliminado”.

Algo que tampoco le preocupa en exceso a Piqué: “Sabemos la dificultad de Old Trafford, pero estamos jugando bastante bien, consiguiendo resultados”. Más que nada porque dice estar tranquilo: “Presión no sentimos, por más que se nos resista la Champions desde 2015. Llevamos muchos años en esto y muchos hemos podido ganar la Champions más de una vez. Tenemos mucha ilusión. Presión sería si lleváramos 10-15 años sin ganarla o no haberla ganado nunca”. Aunque dejó clara su opinión sobre el rival: “No les puedes dejar vivos. Siempre hay que intentar hacerles más goles. El ejemplo lo dieron frente al PSG, por lo que tenemos que estar concentrados del minuto 1 al 90 del partido”.

