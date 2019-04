Márquez pelea para adjudicarse la ‘pole’ en Austin

Y la pole position en Austin fue para Marc Márquez. Nada nuevo, por fin, bajo el sol texano. Porque el piloto de Honda se ha adjudicado la primera posición de la parrilla cada año desde que el circuito americano entró en el calendario, en 2013. Eso son siete poles, un récord absoluto, incluso para él, el rey de la vuelta rápida, el hombre que más poles acumula en la historia del Mundial: 83. Nada nuevo a pesar de haberse tratado de una jornada diferente, en la que a los pilotos les faltaron vueltas. Suerte que después de una mañana de brazos cruzados, encapotado el cielo, la lluvia siempre a punto, pudieron al menos disputar un FP4 que les sirvió para familiarizarse con una pista en condiciones especiales, con zonas secas y otras cubiertas de agua. El trazado se fue secando poco a poco, tan poco como calentaba el sol, de nuevo fuera pasado el mediodía. Y ahí empezaron a mejorar los tiempos.

El de Márquez, pese a ser el mejor de todo el fin de semana, no dejó especialmente satisfecho al campeón del mundo. No se trató esta vez de una vuelta rápida magistral. Y el tiempo no cumplió con las expectativas del catalán. “La segunda vuelta no fue buena”, se quejaba al terminar. No se sintió especialmente cómodo y aunque cabe esperar que las sensaciones mejoren este domingo, cuando se prevé que ya sí el sol pegue con fuerza, como suele hacer en terreno texano, el 93 siente que no lo tiene todo bajo control. Claro que nadie olvida que es el único piloto de MotoGP que ha ganado en este escenario desde aquel 2013. Así que, más o menos contento, sigue siendo el favorito.

Lo es incluso después de ver la magnífica sesión de clasificación que brindó Valentino Rossi. Un deportista en un estado de forma excepcional. Pese a haber cumplido los 40. Pese a que su cabellera antes abundante y rizada deje ahora entrever unas prominentes entradas. La intuición no la ha perdido el italiano. Que suele terminar los fines de semana mejor que los empieza, piloto de domingos, poco aficionado a las poles. Siempre amenazante en carrera, lo es más cuando logra clasificarse segundo un sábado, a menos de tres décimas de Márquez.

Tercero en parrilla se colocó Crutchlow. Tan veloz con la Honda este curso como desafortunado estuvo su arranque en el gran premio de Argentina, donde fue sancionado por saltarse la salida. Un ligero movimiento de su moto le costó la carrera. Y tiene ganas de rehacerse. Tras estos tres, la segunda fila de la parrilla la ocuparán Miller, Pol Espargaró y Viñales.

En la cuarta fila, con el 11º mejor tiempo, otro piloto al que no le sonríe la suerte: Jorge Lorenzo. Aunque consiguió pasar a la Q2 como el más rápido de la Q1, al mallorquín le cambió el gesto con solo un intento de vuelta rápida. Rodaba rápido, recibió el capote de su compañero de equipo, Márquez, que se le puso enfrente y le ofreció su rueda; pero justo cuando venía de abordar la última curva del circuito de Austin, el 99 se salió por los pianos al entrar en la recta de meta y sintió un latigazo. La cadena de su Honda se había salido, tal y como le pasó a Márquez en el último gran premio: un problema mecánico inusual y sorprendente. Además de definitivo. Aquella fue la vuelta que le dio la pole a Márquez y cabe suponer que hubiera ayudado a Lorenzo a terminar la sesión más arriba. Pero tuvo que volver al garaje corriendo, esperar a su segunda moto y volver a intentarlo. Se quedó a 1’5 segundos de su compañero.

Claro que peor le había ido a Andrea Dovizioso, que no logró pasar a la Q2 tras una estrategia demasiado arriesgada en la Q1: se la jugó a un solo juego de neumáticos y, en el último intento, su compañero de equipo Petrucci le birló la plaza. El segundo clasificado del Mundial saldrá este domingo desde la 13ª plaza.

FP3, suspendido

La jornada había sido atípica. La lluvia torrencial a primera hora de la mañana bloqueó los accesos al circuito de Austin y obligó inicialmente a retrasar el comienzo de las primeras sesiones libres de este viernes. Reestructurado el plan, asumida la decisión de reducir los libres a tan solo 20 minutos por categoría, el agua volvió a forzar un cambio de planes. La previsión que se manejaba en el trazado texano era no solo de fuertes lluvias, sino que advertía de que estas pudieran llegar acompañadas de una fuerte tormenta eléctrica, que al final no fue tan extrema como estaba previsto. Aun así, ya se habían suspendido las sesiones de la mañana. Y la actividad no arrancó en pista hasta pasadas las 12 del mediodía (las siete de la tarde en España). Y los pilotos se enfrentaron directamente con la sesión de clasificación, caso de Moto3 y Moto2, o en caso de MotoGP con el cuarto entrenamiento libre: media hora de regalo para prepararse para pelear por la pole, pues los tiempos –suprimida la FP3– no contaban para definir quiénes iban directos a la Q2 o quiénes debían pasar primero por la Q1.

