Digno adiós del Athletic ante un Sevilla con todo hecho

La trilogía de enero entre el Sevilla y el Athletic se cobró su último capítulo. El resultado fue el esperado. La clasificación del Sevilla después del 1-3 de la ida. De esta forma, se demuestra el idilio que tiene el club andaluz en la Copa. Actual subcampeón de la competición, el recorrido del Sevilla en el torneo es la última década es impecable. Se trata de la octava clasificación para los cuartos de final en los últimos 10 años, periodo en el que obtuvo un título y llegó a las semifinales hasta en seis ocasiones. El punto de inflexión llegó en 2003. Recién nombrado presidente de la entidad, José María del Nido exigió al entrenador Joaquín caparrós y a su plantilla prioridad en la Copa, una competición que habitualmente se tiraba en la entidad sevillista. Ese interés, unido al crecimiento del club en la última década, han propiciado los éxitos del Sevilla en este torneo.

Sevilla; 0-Athletic, 1 Sevilla: Soriano; Aleix Vidal, Mercado, Carriço, Gnagnon, Promes; Amadou, Mesa (Banega, m. 74), Franco Vázquez (Sarabia, m. 63); Munir y Ben Yedder (Bryan, m. 71). No utilizados: Vaclik; Sergi Gómez, Navas y André Silva. Athletic: Simón; De Marcos, Núñez, Nolaskain, Balenziaga; Iturraspe (Muniain, m. 73), San José; Susaeta (Córdoba, m. 81), Unai López (Dani García, m. 65), Ibai; y Guruzeta. No utilizados: Herrerín; Capa, Íñigo Martínez y Williams. Gol: 0-1. M. 77. Guruzeta. Árbitro: González González. Amonestó a Carriço y Muniain. Árbitro de VAR: Hernández Hernández. Ramón Sánchez Pizjuán. 26.456 espectadores.

El duelo de Nervión quedó bastante marcado por lo que sucedió en la ida. No obstante, hubo algunos alicientes en un partido que se jugó a un ritmo bajo. Por ejemplo, el estreno como titulares de dos de los fichajes de invierno de Sevilla y Athletic. Fueron los casos de Munir e Ibai. El delantero del conjunto andaluz se movió bien, aunque demostró que todavía le queda adaptarse bien a lo que Machín desea de él. Su entrada, al menos, permitió que el entrenador del Sevilla le diera descanso a André Silva pensando en el duelo del próximo sábado ante el Madrid en LaLiga. Ibai, por su parte, dibujó pases excelentes y fue puntal en un Athletic que ha mejorado una barbaridad desde la llegada de Garitano. De hecho, un golazo de Guruzeta en el minuto 77 le dio cierta emoción a los minutos finales del encuentro. Con el 0-1, Ibai, a buen nivel durante todo el choque, lanzó una falta con mucho peligro que sacó Amadou casi bajo palos.

Lo que sí se plasmó, sin duda, fue el crecimiento de un Athletic que volvió a derrotar al Sevilla después de su triunfo en Liga. Aunque el choque se movió muchos minutos bajo un pacto de no agresión, el conjunto vasco dice adiós a la Copa con mucha dignidad. Desde la llegada de Garitano al banquillo, los vascos, en siete encuentros, han ganado cuatro, empatado dos y solo perdido uno. Precisamente fue el 1-3 de San Mamés en la ida que dejó todo dilucidado.

El partido, en líneas generales, se jugó a un ritmo bajo, con los dos entrenadores realizando un buen número de cambios en sus respectivos onces. El Athletic gozó de dos buenas ocasiones en la primera mitad, donde Guruzeta no estuvo fino después de dos grandes pases de Ibai. El Sevilla había tenido una buena opción en los pies de Ben Yedder, pero su ritmo a lo largo del choque fue bastante bajo. Munir lo intentó al inicio de la segunda mitad, pero al ex barcelonista le falta un poco de chispa para ser determinante. Una cualidad que debe obtener con la disputa de minutos. El Sevilla, vivo en todas las competiciones, le pueda dar esa oportunidad. Los mejores minutos llegaron en el tramo final, cuando Guruzeta se sacó un remate espectacular de cabeza para batir a Soriano. Un golpeo espectacular con la cabeza, digno de delanteros como Santillana o Zamorano. Hubo algunos momentos de cierto nerviosismo en el Sánchez Pizjuán, pero no se llegó al drama desde el punto de vista local. Banega tomó el mando del juego y en el césped brilló a gran altura la figura de Bryan Gil. Un chaval de 17 años que encandiló con sus regates a la afición del Sevilla. Bryan fue un soplo de aire fresco en un encuentro marcado por la ida, donde el Sevilla no tenía nada que ganar y Susaeta, por su parte, jugó su partido 500 con el Athletic. El sorteo de cuartos, el viernes a las 17.00 horas.