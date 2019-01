Solari, sobre Isco: “No tengo que darle consejos, tiene la experiencia necesaria para saber lo que tiene que hacer”

La crisis deportiva que atraviesa el Real Madrid ha puesto dos nombres en el foco. El primero, por mostrarse como una bocanada de aire fresco en medio del sofoco, Vinicius Júnior; el otro, por todo lo contrario, Isco Alarcón. Ambos jugadores son el centro del ruido de este Madrid y de cada comparecencia pública de su entrenador, Santiago Solari, que antes de visitar al Betis ha tenido que enfrentarse de nuevo al complejo caso que atraviesa el volante malagueño, reserva una jornada tras otra, ya se trate de la Liga o la Copa del Rey.

El argentino sentó en el banquillo a Isco ante el Leganés solo unos días después de dejarle también fuera del once en el choque liguero frente a la Real. Todo pese a las ausencias de jugadores como Bale o Asensio. Este domingo, ante el Betis, Solari tampoco le confirmó entre los titulares. "¿Es un partido para que Isco vuelva al once?", le cuestionaron. El preparado esquivó la respuesta.

"Él está bien y también el resto de jugadores disponibles. Queremos que estén bien lo que no lo están. Queremos tener más opiones para hacer el equipo. Veremos a ver quién juega. No hemos cerrado la convocatoria. Son 24 jugadores y me encantaría que todos jugaran más. El trabajo menos grato es hacer la alineación y que se queden jugadores fuera, incluso en las listas", dijo.

El chorreo de preguntas sobre Isco fue inagotable. A su posible titularidad en el Villamarín le siguieron otras dos: si le daba algún consejo y si su salida resultaría un alivio para él. A la primera, respondió: "Yo no soy quién para aconsejar a nadie. Son jugadores con mucha experiencia. Futbolistas que están tanto tiempo en Primera y ganan tantos titulares tiene experiencia para saber lo que tienen que hacer", espetó.

Sobre lo que supondría su posible marcha no se pronunció con claridad. "Todos los jugadores son importantes y lo van a seguir siendo. El objetivo ahora es el Betis y recortar puntos con los de arriba en la clasificación", aseguró.

Además de las bajas de Bale, Asensio, Llorente, Kroos y Mariano por lesión, más la de Lucas por sanción, Solari podría no contar con Vinicius para la visita a Sevilla. El joven brasileño, titular en los dos últimos encuentros, no se entrenó a causa de un proceso gripal y su presencia ante los de Setién dependerá de su evolución en las próximas horas. "No sabemos si va a poder viajar, hay que esperar", dijo el técnico, que destacó la evolución y las últimas actuaciones del atacante. "Es un chico de 18 años que ha llegado y que está haciéndolo muy bien". Con o sin Vinicius, Solari y el Madrid afrontan otra cita crítica ante el Betis.