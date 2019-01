“Es bueno fichar a jóvenes, pero el Madrid no perdona”

Sergio Canales (Santander; 1991) vive el mejor momento de su carrera a los 27 años. Ya no es el joven de 19 primaveras que fichó por el Madrid como una gran promesa. Tres graves lesiones de rodilla le han hecho madurar. Ahora destaca en un Betis en el que el estilo de Quique Setién le viene de maravilla. Mañana (20.45, Movistar Partidazo) espera en el Villamarín el reencuentro con el conjunto blanco.

Pregunta. ¿Es ahora cuando mejor está?

Respuesta. Yo diría que sí. El tiempo pasa rápido y se han cumplido ya 10 años de mi estreno profesional. Soy otro, he madurado y me siento fuerte. He aprendido a amoldarme a posiciones nuevas, a vivir en distintos ambientes y a controlar mi entorno de manera mucho más rápida.

P. ¿Cuál es su principal motivación como profesional después de estos 10 años?

R. He aprendido a amar el día a día. Me encanta entrenar y prepararme para cada partido como si fuera el último. La clave de un buen rendimiento está en el trabajo diario. Eso es algo que aprendes con el paso del tiempo porque cuando eres más joven todo vuela. Tengo 27 años, me queda recorrido, pero cuando me retire quiero tener la sensación de no haberme dejado nada, de haber entregado el cien por cien.

P. ¿Cuál ha sido la fórmula para volver a este buen rendimiento después de tres graves lesiones de rodilla?

R. Para mí fue muy importante la gente que me rodea. Y luego la creencia de que puedes darle la vuelta a la situación para lograr incluso un rendimiento mejor al de antes de las lesiones. Para eso se necesita cabeza. La cabeza es la que manda, más que el físico. Todos pasamos por situaciones complicadas en la vida. Lo que salga de tu cabeza y lo que le ordenes a tu cuerpo son cuestiones básicas para salir adelante.

P. Fichó por el Madrid en 2010, con 19 años. ¿Qué queda de ese Sergio Canales?

R. No me ha cambiado nada mi pasión por el fútbol. También la alegría de hacer algo que me gusta y esa cabeza que me permite siempre disfrutar de cada entrenamiento y de cada momento en el vestuario. Luego he cambiado mucho. No es lo mismo ir al Madrid con 19 que con 27 años. Ahora vivo para el fútbol, sé qué necesito y he entendido que hay que ser futbolista las 24 horas del día: descansar bien, saber cómo alimentarte y tener tus horas de sueño.

P. ¿Qué le faltó para triunfar en el Madrid?

R. Lo que está fuera de tu alcance no lo puedes controlar. No me arrepiento de lo que hice. Me tomo como un aprendizaje el hecho de no haber podido triunfar allí. No como un fracaso. Puede que ahora hiciera alguna cosa diferente, pero me quedo con el año que pasé allí, con jugar en ese campo y ante esa afición. Eso me lo voy a llevar para siempre. Tenía 19 años y veía las cosas de otra manera, pero no podemos cambiar el momento que te toca vivir.

P. ¿Qué le parece la fórmula del Madrid de fichar a jóvenes talentos?

R. Está bien apostar por ese tipo de futbolistas. Eso sí, el Madrid no perdona. Lo digo porque un día estás muy arriba y al otro abajo. Es la presión de un grande y hay que tener personalidad, talento y madurez. Ahí está el caso de Isco. Con Lopetegui, hace cuatro días, era un jugador increíble. Yo creo que lo sigue siendo, pero le ha cambiado el papel. El Madrid es muy complicado aunque tengas un gran talento innato.

P. ¿Es fundamental la confianza del entrenador para triunfar en el Madrid siendo joven?

ampliar foto Canales, en la ciudad deportiva del Betis. PACO PUENTES EL PAIS

R. Si eres joven y si tienes 34 años. La confianza de un entrenador es básica para el rendimiento continuado de un futbolista.

P. ¿Mourinho no la tuvo con usted?

R. De Mourinho solo voy a decir que es un entrenador que hizo las cosas bien en el Madrid y que hay mucha gente que lo quiere. El Madrid siempre quiere a los mejores en la pretensión de buscar todos los títulos. Ese vestuario era muy normal, desde el cuerpo técnico a los jugadores. Gente corriente. Me trataron muy bien desde el principio.

P. ¿Qué le parece Vinicius?

R. Un jugador desequilibrante y dinámico. Es muy peligroso. Si está en el Madrid es porque tiene algo especial. Te puede ganar partidos. Necesita suerte y confianza. Eso sí, la suerte, si la buscas, mejor. Está empezando su carrera, pero yo creo que tiene algo diferente.

P. ¿Es un buen momento para derrotar al Madrid?

R. Yo creo que nunca es buen momento para ganar al Madrid aunque tengan algunas dudas y bajas. Es un equipo muy peligroso. Nunca sabes si vas a tener más opciones o menos. Tienen ausencia sí, pero los que salen son futbolistas escogidos y especiales. Por eso juegan en el Madrid.

P. ¿El hecho de tener a un entrenador como Setién fue importante para fichar por el Betis?

R. Totalmente. Es un entrenador top de LaLiga. En el momento en el que yo me encontraba entendí que me iba a ayudar a ser mejor futbolista y lo está haciendo. Estoy encantado aquí con el cuerpo técnico. En el Betis me siento bien. Somos un equipo que buscamos mover el balón y al rival en busca de la mejor opción. Igual tenemos alguna ocasión menos, pero cansamos al rival para que llegue fatigado al tramo final. Estamos haciendo un gran año. Solo nos está faltando eficacia.

P. ¿Ve a Setién como futuro entrenador del Barcelona?

R. Lo veo capacitado para dirigir al Barcelona y a cualquier equipo del mundo. Lo está demostrando desde que estaba en el Lugo, cuando le cambió la filosofía a un equipo de Segunda B. Luego está su trabajo increíble en Las Palmas. Ahora está intentando colocar al Betis entre los mejores con una propuesta en la que aprendemos y nos hace mejores futbolistas.

P. ¿A usted le vale solo ganar o le importa la forma en que se consigue la victoria?

R. Lo más importante es ganar. A mí me molesta perder jugando a las canicas con mi mujer, pero debo reconocer algo que me pasa este año. Estoy valorando mucho más que la idea en la que trabajas para ganar te llevará a ganar más o menos. Ganar con suerte o en una jugada aislada te tiene que hacer reflexionar. Terminarás perdiendo más partidos. Creo que como juega el Betis, a pesar de nuestra falta de efectividad, acabarás ganando mucho más a la larga. En el fútbol, muchas veces, solo se ve el resultado.

P. ¿En qué ha cambiado el fútbol en estos 10 años que lleva en Primera?

R. En muchos aspectos. Es algo que suelo hablar con mi padre. Para empezar, diría que el juego con los pies de los porteros. Luego, he observado en el fútbol español un gran avance en la técnica de los futbolistas. En cuanto a las tácticas, me gusta ver cómo los equipos han aprendido a variar el sistema en el desarrollo de los partidos. Hay mucha gente en los equipos que te enseña a trabajar el aspecto mental. Y este año, por supuesto, hay que tener en cuenta el VAR. Es una evolución necesaria en el fútbol, aunque se tiene que hacer bien y eso conlleva un proceso.