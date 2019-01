“¡Vinicius es un crack!”

El Madrid osciló como la piedra colgante en la cornisa. Como en todos los partidos que disputa esta temporada, el equipo se movió entre el desplome y la resistencia. Durante media hora se desplazó hacia el abismo. No creaba ocasiones. En el minuto 43 Álvaro Odriozola pisó el área desde el lateral bajo la marca de Gerard Gumbau y se desplomó sobre la hierba. El contacto fue evidente. El penalti no. El VAR no intervino. El público clamó por la pena máxima. La hinchada venía reclamando faltas y penaltis desde el 0-2 ante la Real y el clima en Chamartín se volvía intempestivo. En pleno bullicio, el árbitro, Jesús Gil Manzano, concedió penalti.

“Habíamos entrenado con Raúl García en el lateral izquierdo y se murió su abuelo, una persona muy querida por él, y debió irse a Galicia”, recordó Mauricio Pellegrino, para explicar por qué puso a Gumbau en un puesto al que no estaba habituado. El técnico del Leganés explicó que el jugador sufrió los embates de Odriozola, hiperactivo y velocísimo en cada una de sus incursiones por la banda. Si Vinicius desequilibró por la izquierda, Odriozola lo hizo por la derecha. A sus carreras se agarró el equipo para salir del atolladero en el que lo metió el Leganés cuando empezó el partido.

“Para mí ha sido penalti claro”, dijo Odriozola, que no solo reclamó penalti en la acción que precedió el 1-0 sino en dos más, dejándose caer en cada disputa, o en cada roce con sus adversarios.

Pellegrino se mostró decepcionado. “Hemos tenido cuatro o cinco situaciones de gol antes del penalti”, lamentó. “El penalti cambió muchísimo la ecuación del resultado. Me pareció una jugada muy dudosa porque el contacto entre Gumbau y Odriozola no es excesivo. Pero el error que cometimos antes del 2-0 [Bustinza le entregó el balón a Benzema] nos golpeó más anímicamente todavía. A partir de ahí nos faltó convicción para buscar un gol que abriera un poco más la eliminatoria. Creo que ellos hicieron bastante poco para hacer tres goles”.

El 3-0 puso en pie a los aficionados que salpicaron las gradas medio vacías del estadio. De nuevo después de una penetración de Odriozola que culminó en un centro tenso, Vinicius Júnior hizo su primer gol como madridista. A la media chilena. Empalmó el centro con mucha gracia y lo clavó junto al primer palo. Después de decenas de intentos, el extremo brasileño definió la jugada a lo grande. “¡Un crack!”, le elogió Odriozola.

Alegría y desequilibrio

“Vinicius está dando grandes pasos”, le juzgó Solari. “El talento lo tuvo siempre. Antes de venir a Madrid. Desarrollar el talento en el Bernabéu al lado de otros grandes jugadores, y con constancia, habla de su desparpajo, de su frescura y de la alegría que transmite cuando tiene la pelota. Tiene 18 años. El fútbol es explotar y sostenerse, y él se está sosteniendo con su rendimiento actual”.

Solari distinguió dos clases de atacantes: los que desequilibran con regate y los que desequilibran con gol. “Él es un chico que encara”, dijo, sobre Vinicius, que ganó por potencia prácticamente todos los duelos que propuso a los defensas del Leganés pero descubrió dificultades para elegir la mejor opción una vez alcanzada el área. “Es atrevido y ese desequilibrio individual en el fútbol moderno es muy importante porque casi ha desaparecido. Se ve cada vez menos. Es la clase de talento que sirve para romper defensas. La otra forma de talento es el gol”.

Solari se mostró cordial hasta que le preguntaron por la ausencia repetida de Isco de sus alineaciones titulares. “Son 24 futbolistas en la plantilla y una parte de mi trabajo, y no precisamente la más grata, es decidir quiénes juegan”.