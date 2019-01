Real Madrid - Leganés en directo, los octavos de la Copa del Rey en vivo

Sigue en directo el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Leganés que se celebra esta noche a partir de las 21.30 (hora peninsular) en el estadio Santiago Bernabéu.

Tras caer derrotado ante la Real Sociedad en el último partido de LaLiga Santander (0-2), los blancos, inmersos en la peor sequía goleadora desde hace 70 años, se miden al equipo que los apeó de la competición la temporada pasada. Santiago Solari no podrá contar con Kroos, Marcos Llorente, Asensio, Bale y Mariano, lesionados, y hasta última hora no sabrá si podrán participar Varane y Courtois, que no se entrenaron ayer. "Aquí se arregla todos juntos. Es cierto lo que dijo sobre que tenemos ser más certeros y estar más concentrados al inicio de los partidos", señaló ayer el técnico argentino en rueda de prensa.