Hospitalizado Maradona por un sangrado en el estómago sin gravedad

El exfutbolista argentino Diego Maradona ha sido internado en Buenos Aires este viernes tras un control médico programado. Su estado, según la prensa local, no reviste gravedad. No se ha divulgado un parte médico acerca de su estado de salud. Según la prensa local citada por la Agencia Efe, se trata de un sangrado estomacal que no reviste gravedad.

Maradona ha sido hospitalizado cuando tenía previsto volver a México, el próximo domingo, tras firmar su continuidad como entrenador del equipo Dorados de Sinaloa. "Diego Maradona arregló su continuidad en Dorados de Sinaloa y seguirá como entrenador del equipo por toda la temporada. Después de exámenes médicos de rutina en Argentina se sumará a los entrenamientos con el plantel", ha comentado su abogado, Matías Morla, a través de su cuenta en Twitter.

El exjugador, de 58 años, se sometió por la mañana a los análisis médicos en la Clínica Olivos, en la periferia norte de Buenos Aires, pero quedó en observación por una supuesta anomalía en los estudios de rutina, según citan los medios locales. Según algunos medios aseguran que Maradona consultó a los médicos por los dolores que sufre en las rodillas.

Maradona se sometió en el pasado a dos baipases gástricos para perder peso. El colombiano Germán Ochoa, uno de los médicos de Maradona, afirmó en octubre de 2018 que el campeón del mundo con Argentina en México en 1986 sufre de una artrosis severa y que debería operarse las rodillas.

"Le hicimos un tratamiento antes del Mundial para que pudiera atravesar sus actividades en Rusia de la mejor manera. Tiene una artrosis severa en sus dos rodillas. Ya no tiene cartílagos. Los huesos se tocan entre sí, el fémur con la tibia y el peroné. Es un problema grave porque le provoca mucho dolor, inflamación y dificultad para desplazarse", comentó Ochoa en ese momento.