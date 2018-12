Un míster en silla de ruedas

"Hoy soy yo, pero a lo mejor dentro de cinco años empieza a haber muchas más personas con discapacidad en el mundo del fútbol, y dentro de 30 ya a lo mejor no nos acordamos de que los discapacitados no podíamos ser entrenadores de fútbol", reflexiona Rodrigo. El cambio en la normativa de la FEF ha abierto la vía federativa (que, a diferencia de la mayoría de las academias privadas, conduce directamente a una homologación con las licencias UEFA) a las personas con movilidad reducida en su camino para convertirse en entrenadores de fútbol. Entre estas se encuentra Sergio Hijano, concejal de 41 años de Vélez-Málaga por el PSOE al que, al igual que a Carlos Rodrigo, hace tres años le dijeron que no podía acceder a la Escuela de Entrenadores. Este martes se cumplen nueve años del accidente de moto que le postró en silla de ruedas. En su caso, la discriminación era aún mayor: Hijano ya aprobó las pruebas físicas a los 19 años, cuando obtuvo el nivel 1, con lo que, en teoría, no tenía que volver a pasarlas. "Me dijeron que en silla de ruedas no podía hacer el curso, y me resigné hasta que me enteré de este cambio en la normativa. No sé si terminaré entrenando a algún equipo, porque la política absorbe mucho tiempo y, por desgracia, aún muchos estadios de fútbol no son accesibles en silla de ruedas. Pero, ahora que puedo, me lo terminaré sacando, eso seguro", afirma.