La mala cara de Valverde y la mentira sobre el gol de Piqué

Ernesto Valverde apareció en la sala de prensa del Phillips Stadion con el gesto fruncido. Estaba incómodo el preparador azulgrana. Y no lo disimulaba. “¿Está satisfecho de la tensión competitiva y de la imagen del equipo?”, le cuestionaron de entrada. “Sí”, resolvió con frialdad. Se distendió, sin embargo, cuando le preguntaron por el gol de Piqué. El central catalán pescó en el área una falta lateral de Messi y firmó el 0-2. “Fue una jugada ensayada, la practicamos muchísimo”, aseguró Piqué, nada más terminar el partido. Pero el entrenador del Barcelona no se animó a respaldar la afirmación del 3. “Si lo ha dicho Gerard… será ensayada aunque yo no me haya enterado”, dijo, entre risas. Misma actitud que Busquets: “Piqué ha dicho que sí, ¿no? Si lo ha dicho él…”, dijo Busquets. Hasta que llegó Messi y borró las dudas. “No, mentira”, reveló el 10; “me salió mal el tiro y él pasaba por ahí”.

El 10 se marchó tan contento con su gol número 106 en Champions, como preocupado por el juego del Barça. “En el primer tiempo perdimos muchas pelotas inocentes. Regalamos muchas contras y ellos tuvieron sus ocasiones. Con el 2-0, ellos tuvieron más el balón y a nosotros nos costó defender sus centros porque tienen gente alta. No podíamos agarrar la pelota”, aseguró el capitán del Barcelona. Valverde profundizó el análisis del 10. “El comienzo del partido, hemos sufrido en la salida, ellos estaban muy pendientes de apretarnos. Después de esos 20 minutos iniciales, hemos logrado superar su primera línea de presión y tuvimos más el control del juego. En el segundo tiempo, marcamos los goles y después, a base de balones largos, ellos nos han vuelto a apretar. Lo peor para nosotros fue el comienzo y el final”, explicó el preparador azulgrana.

Piqué corroboró a su entrenador. “En la primera parte hemos sufrido, no tanto por sus méritos sino pérdidas nuestras, muy importantes, en nuestra área. Eso ha hecho que llegaran con peligro, han hecho dos o tres palos. En el segundo tiempo, en cambio, hemos jugado mejor. Hemos contralado más el juego. Al final, hemos vuelto a sufrir pero es normal porque ellos han dejado más gente adelante”, dijo el 3. “Es verdad es que no hemos relajado un poco y hemos tenido que sufrir”, añadió Busquets. Y concluyó Valverde: “Hay momentos y partidos determinados en los que hay que saber sufrir. La tendencia muchas veces es dar un paso atrás, es algo que queremos evitar. Hay que luchar contra esa inercia, pero no es fácil”.

El Barcelona, en cualquier caso, probó su regularidad en la fase de grupos de la Champions. Lleva 20 años clasificándose para la ronda de octavos de final, doce como campeón de grupo. “Era una primera fase difícil y la hemos resuelto con solvencia. En los últimos años ha coincidido una gran generación y hemos conseguido clasificarnos”, afirmó Piqué. “Queríamos terminar como primeros de grupo”, tercio Busquets. Y cerró Messi: “Nos vamos con nuestro objetivo que era clasificar primeros”. El 10 firmó su gol 106 en Champions, Cristiano suma 121, 105 con la camiseta del Madrid.