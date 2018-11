Bertoni: “Quiero que gane River para que Boca no alcance a Independiente”

Daniel Bertoni (Bahía Blanca, Argentina; 1955) se encuentra por unos días en Europa. Ha pasado por Sevilla para participar en el homenaje que la entidad andaluza le realizó a Pablo Blanco, su excompañero entre 1978 y 1980, los dos años que pasó en el Sevilla. Viajará hasta Florencia, donde le tocará ser el homenajeado. Entrará en el salón de la fama de la Fiorentina. Ahí jugó entre 1980 y 1985 y es también toda una leyenda. Figura en Independiente junto al gran Bochini, donde ganó tres Copas Libertadores y un campeonato argentino, Bertoni jugó también en el Nápoles. Allí coincidió un año con Maradona. Acabó su periplo europeo en el Udinese. Bertoni fue campeón del mundo con Argentina en 1978 y disputó también el Mundial de España en 1982, cayendo en los cuartos de final.

El campeón del mundo fue recibido con gran cariño en Sevilla. En su momento fue el fichaje más caro de la historia del club andaluz. 70 millones de pesetas que fueron costeados gracias a la aportación extra de los socios del Sevilla. Jugó dos temporadas en la capital de Andalucía, metiendo 24 goles. En su penúltimo partido con el Sevilla le hizo dos tantos a la Real Sociedad que le dieron el título al Madrid en 1980 y rompía una racha de imbatibilidad de los vascos de 31 partidos. “Creo que en la Real Sociedad no tenían muy buen recuerdo de mí. Al año siguiente, cuando ganaron la Liga, le preguntaron que a quién se la dedicaban. Dijeron que a mí”, sonríe Bertoni en las entrañas del Ramón Sánchez Pizjuán.

Bertoni, uno de los iconos del fútbol argentino, analizó para este diario el choque de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca. Bertoni ganó con Independiente las ediciones de 1973, 1974 y 1975. “Bueno, yo soy de Independiente. Me interesa la final porque es el derbi más importante, pero debo reconocer que voy con River para que Boca no nos alcance en copas. Si ganan, agarran la séptima Libertadores. Nosotros ganamos las siete finales que jugamos y prefiero que gane River”, aclara Bertoni, quien formó una gran sociedad con Bochini en Independiente.

“No está teniendo muy buen nivel la final. Es un fiel reflejo de nuestro fútbol. Mucho roce, mucha brusquedad y no demasiado talento. La última oportunidad que tuvo el fútbol argentino de ser campeón se dio en 2014. Espero que si no nos organizamos, si no hay un proyecto, podemos ser el Uruguay del 50. Es decir, que nos quedemos en 1986”, afirma Bertoni. “Boca y River están en la final, sí, pero no veo a nuestro fútbol con la capacidad de formar de nuevo jugadores. Nuestros chicos salen por inercia. Somos ricos en talento y el fútbol es como nuestra tierra, muy fértil. Pero no hay la preparación debida ni los medios”.

"Scaloni no debe llamar a ningún histórico"

Argentina, envuelta ahora en una serie de amistosos, mastica todavía el decepcionante Mundial de Rusia, donde cayó en los octavos de final ante Francia después de una agónica clasificación en la primera fase. Ahora, Lionel Scaloni es el seleccionador provisional. “Lo conozco. Hablé con él y se lo dije claramente. No debe llamar a ningún histórico. Sinceramente al único que debe llamar y darle tiempo, sin llamarlo, sin agobiarlo, es a Messi. Los demás, que se queden. No los necesitamos más. Y con todos los respetos para ellos porque acabo de saludar a Banega, un grandísimo jugador. Nosotros tenemos que preparar un equipo y una nueva generación”, afirma Bertoni. “Y a España le pasa lo mismo. Pasó su etapa de gloria. ¿Acaso no lo ven? Nos sentimos campeones antes de jugar y eso no puede ser. A nosotros nos castigaron con los políticos, pero ganamos dentro de la cancha. Teníamos un gran equipo: Kempes, Fillol, Passarella, Ardiles, Villa… Por eso ganamos. En España se tienen que dar cuenta también de eso. Hay que formar a una nueva generación”, añade el campeón del mundo.

“El único que tiene capacidad para decidir es Messi. No hay que presionarlo. Si quiere volver, que vuelva. Se lo dije a Scaloni. Primero, no presionar a Leo. Luego, formar a una nueva generación gane o pierda la Copa América”, indicó Bertoni, un férreo defensor de Messi. Compañero de Maradona, la comparación entre ambos resulta casi obligada. “Son distintas épocas. Creo que es injusto decir quién es el mejor de la historia. Va por décadas. Para mí el primero fue Di Stéfano. Luego, Sívori. Maradona fue el mejor en su momento y dio una enorme satisfacción a los argentinos. Messi es criticado porque no ganó nada por Argentina, pero no necesita el perdón de mi país. Ha ganado muchísimo en el fútbol mundial”, culmina Bertoni, colmado de abrazos en un estadio donde dejó un grato recuerdo por su fútbol y sus goles.