El partido de los siglos por todos los siglos

En vísperas de la histórica celebración que protagonizará la afición ganadora del superclásico argentino, las últimas aglomeraciones todavía están frescas. Este jueves, miles de hinchas de Boca Juniors no pudieron entrar a una Bombonera desbordada para despedir al equipo antes de la final, mientras que el día anterior los barrabravas de All Boys arremetieron a palazos y pedradas contra la Policía tras un partido de la Tercera División.

La Bombonera sacudió sus cimientos y se desbordó con 50.000 seguidores xeneizes alentando a su equipo en el entrenamiento abierto al público y las autoridades tomaron medidas. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la clausura del estadio por exceso de aforo. Si Boca no logra revocar la medida no sólo no podrá celebrar en su cancha la hipotética conquista de la Libertadores, sino que tampoco podrá recibir al Atlético Tucumán en La Bombonera el próximo 9 de diciembre en la Superliga argentina.

“Los abogados del club están trabajando para levantar la clausura. La denuncia señala que hubo más gente de la que podía entrar y que se ocuparon las escaleras y las salidas de emergencia”, señaló el presidente de Boca, Daniel Angelici. “Todo a pesar de que miles de aficionados más se quedaron fuera esperando entrar”, indicó Angelici.

La idea del presidente y sus directivos es que el club pueda cumplir los trámites administrativos y abonar una multa económica para salvar la clausura preventiva. “Fue un descontrol total”, aseguró Patricia Bullrich, la Ministra de Seguridad de Argentina. “Hay que ser rigurosos con las medidas de seguridad. No se puede repetir una situación similar en los posibles festejos de la Libertadores”, indicó.