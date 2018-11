Valverde: “Lo que pasó ante el Leganés es una lección de cara al Rayo”

Con Lionel Messi en la enfermería (sufrió una fractura en el radio del brazo derecho), el Barcelona superó una de las semanas más duras del calendario: Sevilla, Inter y Real Madrid. Tres victorias azulgrana, la última contundente en el clásico frente al equipo que entonces dirigía Julen Lopetegui. Los suplentes del Barça, en cualquier caso, sufrieron para vencer a la Cultural Leonesa el pasado miércoles en la Copa del Rey. Messi volvió a entrenarse este viernes junto al resto de sus compañeros (ya lo había hecho el jueves). Sin embargo, el 10 quedó fuera de la convocatoria de cara al duelo de este sábado ante el Rayo Vallecano (20:45 horas).

“La sensación que ha dejado el equipo en los últimos partidos no me hace ser más cauto con el regreso de Leo”, aclaró Ernesto Valverde, preparador del Barcelona. “Si estuviese bien mañana, seríamos más fuertes. Nos da un factor diferencial y mantenemos el bloque y el sentido de equipo. El único reparo es el efecto que pueda tener en su lesión. Lo que queremos es que se recupere bien. Pero si está Leo con nosotros somos mejores”, añadió. No quiso desvelar el técnico si el rosarino estará en condiciones de jugar el próximo martes ante el Inter, en la fase de grupos de la Liga de Campeones. “El problema que tiene Leo es en el brazo. Lo normal es que se incorpore a los entrenamientos para mantener la forma. Vamos a esperar, pero son solo dos semanas. Es pronto”, señaló.

Destacó Valverde el trabajo de sus muchachos, no olvidó, sin embargo, la importancia de mantener la tensión competitiva. “En los partidos en los que los rivales no eran como los de la semana pasada han sido en los que más problemas hemos tenido. Hemos dado un paso adelante y no podemos pensar que el rival es más o es menos. Mañana los tres puntos que valen lo mismo que el día del Madrid. Lo que pasó ante el Leganés es una lección de cara al Rayo [el Barça cayó 2-1]”, explicó. Y analizó el juego del equipo de Michel. “Es un equipo que, excepto el día del Alavés, han tenido resultados muy ajustados. Tienen carácter ofensivo, con intención de apretar arriba y que intentan construir juego. Debemos tener cuidado e imponer nuestro juego”.

Dejó fuera de la convocatoria a Denis Suárez y Malcom, titulares ante la Cultural, en cambio, Valverde llevará a Madrid a Aleñá, con ficha del Barça B aunque en dinámica del primer equipo. “Carles es jugador de la primera plantilla y lo único que se hizo, como no sabíamos cómo podía evolucionar de su lesión, ha sido que entrara en el segundo equipo para ir cogiendo la forma. Hablé con él porque y me dijo que quería jugar cuando no estaba convocado”, explicó Valverde. Según el técnico, premio para el canterano y no un castigo para Malcom o Denis Suárez. “Es un mensaje para Aleñá, que lo está haciéndolo bien y pienso que nos puede ayudar”, concluyó.