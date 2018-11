El Barça remonta al Rayo a la vieja usanza

A falta de juego, cuando falla la cordura, el fútbol queda a expensas de los inconformistas, arietes de la talla de Luis Suárez, centrales de la categoría de Piqué o extremos desconcertantes como Dembélé. A partir del desorden, a veces incluso de la sinrazón, los azulgrana le dieron la vuelta a un partido que tenían perdido merecidamente en Vallecas. La derrota contra el Rayo parecía escrita en el rostro del Barça, igual de desconcertante que en Butarque, cuando Piqué se vistió de Alexanco. El zaguero se arrimó al área de Alberto y los barcelonistas se ganaron un par de remates, uno para redimir a Dembélé y el segundo para coronar a Luis Suárez, el jugador franquicia del Barcelona.

Jugó el Barça de salida en Vallecas con el mismo equipo que ganó al Inter y después al Madrid, señal de respeto hacia el Rayo y también de que el entrenador ha dado con un once que le merece tanta confianza para LaLiga como en la Champions mientras aguarda a Messi, que ya calienta en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. A veces conviene insistir en una formación, sobre todo para adquirir automatismos o, si se quiere, repetir jugadas que no encuentran antídoto, pocas como las que protagoniza Jordi Alba.

Rakitic cambia de orientación desde la posición de mediocentro para la carrera del lateral izquierdo y Jordi Alba progresa en cancha contraria hasta alcanzar el área, divisar la línea de fondo y cruzar la pelota para la llegada de Messi, Coutinho o Luis Suárez. Lesionado el 10 y apático como estaba el brasileño, llegó el uruguayo para colocar la zurda y marcar su octavo gol, uno más que Messi.

El 0-1 estaba tan cantado y llegó tan pronto que sedó al Barça y propició la rebeldía del Rayo. Los azulgrana se hartaron de balón, excesivamente retóricos, nada profundos, demasiado adornados y confiados, como se advirtió en Ter Stegen. No acertó el portero en la salida del cuero, tampoco atinó en el rechazo Lenglet y Pozo se presentó en la frontal para rematar junto al lado del poste izquierdo del meta del Barcelona.

A nadie le sorprendió tampoco el tanto del Rayo. Hacía rato que los barcelonistas se habían abandonado, sin ambición para rematar el encuentro, y los muchachos de Míchel se arrimaban de forma reiterada, intensos y agresivos, necesitados solo de la puntería, como se advirtió en un disparo cruzado de Pozo en una acción parecida a la del tanto de Luis Suárez.

4-1-4-1 Miguel Ángel Sánchez 1 Tarjeta amarilla 88' Tarjeta amarilla Alberto 17 Luis Advincula 23 Cambio 70' Sale Velázquez Gálvez 16 Tarjeta amarilla 5' Tarjeta amarilla Jordi Amat 7 Álex Moreno 8 Cambio 56' Sale Álvaro García Trejo 11 Embarba 22 1 goles 34' Gol Jose Pozo 27 Santiago Comesaña 12 Gilbert Imbula 9 Cambio 64' Sale Álex Alegría Tarjeta amarilla 48' Tarjeta amarilla De Tomás 1 Ter Stegen 3 Piqué 18 Tarjeta amarilla 69' Tarjeta amarilla Alba 15 Tarjeta amarilla 16' Tarjeta amarilla Clement Lenglet 20 Sergi Roberto 8 Cambio 66' Sale Vidal Arthur Melo 5 Busquets 4 Rakitic 9 2 goles 10' Gol 89' Gol Luis Suárez 12 Cambio 51' Sale Ousmane Dembélé Rafinha 7 Cambio 66' Sale Munir Coutinho 4-3-3 Ernesto Valverde

A efectos azulgrana, la contienda adquirió por momentos el mismo tono que tuvo la de Leganés, saldada con una sonora derrota (2-1). El Rayo presionaba y no desequilibraba el Barça. A los barcelonistas les cuesta descansar con la pelota, controlar el juego y también generar ocasiones cuando no pueden correr, sometidos por la presión del contrario, también por la del Rayo. No tienen más recurso que Luis Suárez, que chutó al palo, el 11º en LaLiga.

Rafinha no entraba en juego y no había noticias de Coutinho. Valverde quitó al hispano brasileño y puso a Dembélé. Y el Barça regresó al plan de inicio de temporada, al intercambio de golpes, convencido de poder meter un gol más que el Rayo. A Vallecas le encantó tanto la propuesta azulgrana que su equipo tardó poco en firmar el remonte con un tanto de Álvaro García después de un disparo al palo de De Tomás.

Suárez hace de Messi

La ambición local, generoso el equipo en atacar los espacios, contrastaba con el descontrol del Barça. No saben defender los azulgrana, agujereados en cada jornada, y no tienen gobierno ni paciencia cuando van por detrás del marcador, sin un futbolista que tome el mando en ausencia de Messi. No queda más remedio que entregarse al Dembélé, Piqué y Suárez.

Reiterativo en las pérdidas, porque se la juega en cada pelota, el francés no paró hasta cazar un balón peleado por el central y poner el 2-2. El tercero lo firmó Luis Suárez después de ser asistido por Sergi Roberto. Nadie daba un céntimo por los azulgrana cuando el encuentro dio un vuelco inesperado para el Rayo, espléndido hasta que aparecieron los solistas del Barcelona, especialmente Luis Suárez, el líder en ausencia de Messi, más esperado que nunca en un equipo fuerte con los poderosos y débil con los modestos, como se vio en Vallecas.