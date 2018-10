El Atlético juega, gana y manda ante la Real

Tres días después de la mayor derrota de la era Simeone, el Atlético de Madrid manda en la Liga. Dependiendo de lo que suceda en el Camp Nou, podrá terminar la jornada en lo más alto de la tabla. El modo autoritario con el que machacó a la Real le supondrá una buena dosis de autoestima. Por encima de lo que dictamine la clasificación tras el clásico, las sensaciones que transmitió fueron las que se le demandan por plantel. Sólido, vigoroso y ambicioso. Un martillo pilón.

Salió el Atlético aguijoneado por la tunda de Dortmund. Dispuesto a gobernar el partido desde la presión y la ambiciosa intención de jugar en campo contrario. Su primera media hora fue académica. Limpio con la pelota, estrujó a la Real contra su área. Ni Illarramendi, ni Zubeldia, ni Rubén Pardo, ni Zurutuza fueron capaces de lanzar a su equipo más allá de la medular. No hubo una acción de William José ni de Sangalli, sus dos cabezas de área, dos revoltosos, cada uno en su estilo, que reseñar.

Apoyado en el criterio de Rodrigo, que pelea por acabar con el debate sobre su titularidad con su fútbol fácil, y la fluidez de Koke, el Atlético se desplegó mandón. Casi siempre por los costados, con Arias y Lucas siempre picando y amenazando por sus orillas. Con más fuerza que destreza muchas veces, pero partícipes de esa necesidad de abrir el campo que demanda jugar con los volantes, Correa y Saúl, por dentro. Necesita Simeone laterales vigorosos y dominantes para que su equipo sea dañino. Arias y Lucas, mientras este estuvo en el campo, y Filipe Luis, cuando salió el francés, lo fueron.

Esperó poco el Atlético, en lo que fue una réplica de esos 25 minutos esplendorosos del segundo tiempo previos a la debacle del pasado miércoles. Ahí sí se retrata a un a un equipo aspirante al título. Sin especular con los espacios, ni con los tiempos. Dominar, dominar y dominar. Un fútbol machacón, inabordable en toda la noche para la Real, muy rebajada sin Oyarzabal, ausencia inesperada a pocas horas del encuentro. Ese arrinconamiento a la Real produjo media docena de saques de esquina y una ocasión rebañada de Griezmann. No encontraron más agujeros los futbolistas de Simeone, porque los equipos de Garitano no se desordenan y conceden pocas rendijas. La única pega que se encontraba el Atlético era que sus dos jugadores más determinantes en ataque no terminaban de desequilibrar. Griezmann y Costa trabajaban en los desmarques y en la presión, pero no acompañaban ese dominio.

Correa, la inspiración

4-4-2 (D.P.) Diego Simeone 13 Oblak 15 Tarjeta amarilla 52' Tarjeta amarilla Savic 21 Cambio 45' Sale Filipe Luis Lucas 2 1 goles 44' Gol Godín 4 Santiago Arias 8 Saúl 14 Rodrigo 10 Cambio 81' Sale Lemar Correa 6 Tarjeta amarilla 48' Tarjeta amarilla Koke 7 Griezmann 19 Diego Costa 13 Moyá 20 Kévin Rodrigues 22 Raúl Navas 15 Aritz Elustondo 18 Gorosabel 5 Tarjeta amarilla 43' Tarjeta amarilla Igor Zubeldia 14 Rubén Pardo 17 Cambio 58' Sale Sandro Zurutuza 4 Illarramendi 23 Cambio 80' Sale Januzaj Luca Sangalli 12 Cambio 67' Sale Juanmi Willian José 4-2-3-1 Asier Garitano

Necesitaba el Atlético un golpe de inspiración. Fue Correa, que tiene mucho barrio el que se lo dio. Metió el culo para girarse y fumarse a su marcador. Medio metro y una décima de segundo para burlarla. Otra acción para reivindicarse. Él fue el que encontró ese resquicio ganador. Su fútbol chisposo tiene algo impagable. Cuando le sale lo que pretende o es jugada de gol o casi. Su pase con el exterior fue poco ortodoxo, pero provocó un rechazo de un mal despeje que engatilló Godín, descolgado porque la jugada venía de una acción prevía a balón parado. Le vino bien al capitán ese tanto, porque fue uno de los retratados en los minutos finales del Signal Iduna Park. Para la Real, el gol, a un minuto de poder celebrar su supervivencia en el primer acto, en el que solo dejó un par de zurriagazos lejanos de Pardo, fue un mazazo definitivo. Para el Atlético un justo premio para no tener que verse apurado después de tanto desgaste.

No rebajó el Atlético las revoluciones a la salida de la caseta. Rodrigo fue todavía más dominador. Apenas se le contabilizó una pérdida de balón y barrió muchos. A la hinchada la tiene entregada y a su entrenador lo normal es que termine por rendirlo con partidos como el que se marcó anoche, bien escoltado por Koke. A la exhibición de los dos mediocentros, se sumó Arias, más fino y más visible en términos de confianza para sus compañeros, que le buscaron ya con pocos reparos fiados a su zancada. Griezmann y Costa también mejoraron sus prestaciones. Más sueltos con el marcador a favor. Fue Filipe Luis, que había entrado por el lesionado Lucas, el que cerró el partido. Fue en una jugada pendular y elaborada. Buscada y encontrada. Filipe dignificó el balanceo tan dañino con un recorte y un derechazo a la escuadra. Su tanto también fue una redención de Dortmund.

Ni con Sandro, ni con Juanmi ya en el campo, la Real hizo pupa. Oblak se fue sin arrugar los guantes. Su equipo jugó, mandó y dominó. Otra cosa no puede exigírsele. Y más en casa.