Valverde: “Me espero al mejor Madrid”

Valverde no da titulares, como así ha reconocido en su comparecencia antes del clásico, ni anticipa nunca el once titular, por más decidido que lo tenga, sino que procura contextualizar los partidos y destensar los ambientes cargados con alguna ocurrencia: “No va a ser menos clásico porque no estén Cristiano ni Messi; ya existía antes: había grandes jugadores, tensión y hasta cochinillos volando. El clásico se juega desde muchos puntos, como el emocional y el táctico. La clave, sin embargo, está en el juego y no en las dinámicas”.

“Me espero al mejor Madrid”, ha insistido el entrenador del Barcelona. “Cuanto más herido está, más peligroso es; alcanza con ver sus resultados que ha sacado en nuestro estadio”, añade. “A su alrededor hay mucho ruido, pero si nos centramos en el equipo veremos que tiene muy buenos argumentos: muy buenos jugadores, disparo, estrategia, juego por dentro, una defensa potente…Es un grandísimo equipo. Yo me fijo en esto y no en la parte exterior que tiende a hincharlo todo. Estamos precavidos”.

No para el técnico de subrayar el fútbol del Madrid: “Ha habido momentos en que ha estado muy brillante en su juego. No ha perdido el dominio, ha generado muchas ocasiones; contra el Levante igual contó hasta 10. Yo le doy mucho valor. Quizá no ha estado acertado hasta ahora; esperemos que no se les pase este problema contra nosotros”. Y, cuando ha sido preguntado si no tenía el sentimiento de que podía provocar el cese de Lopetegui, ha respondido: “No, no tengo ese sentimiento para nada. Y espero que no lo tenga él también, por si acaso”.

No hay novedades en la convocatoria azulgrana, que incluye a Malcom, Denis Suárez y también a Dembélé. “No hay que sacar las cosas de quicio con Dembéle. Que llegue un poco tarde un día no tiene mucha importancia. Nos puede ayudar mucho y le exigimos mucho”, ha argumentado Valverde. También ha elogiado a Arthur “ha entrado muy bien en nuestra filosofía de juego y el público se lo reconoce” y a Coutinho: “Nos da mucho y nos puede dar más porque tiene disparo y es un peligro constante para el rival”.

La preocupación del entrenador es clara: “Hay que reconocernos en el juego, ser nosotros mismos; eso fue lo que nos dio la liga pasada: estar juntos en los buenos y en los malos momentos, con o sin Messi. Se hace diferente, un poco raro, preparar el partido sin él, pero se tira hacia adelante”.

Los barcelonistas defienden el liderato con cuatro puntos sobre el Madrid, pero para Valverde su equipo se juega más que el rival: “Son tres puntos importantes y un poco más desde el punto de vista emocional. Vamos a ver si damos un paso más hacia adelante”. “Los dos equipos estamos obligados a tener el balón para hacer daño. El Madrid es muy contundente en las transiciones. Va a ser un partido disputado, con tensión. Habrá ocasiones por el nivel de los delanteros pero la intensidad defensiva también es alta en estos partidos”. El técnico recordó en este sentido, que su equipo se descontroló por momentos en el partido con el Sevilla: “Aunque en el descontrol también podemos ser fuertes, interesa que el contrario nos llegue poco”.