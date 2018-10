Ter Stegen es de hierro

A Ter Stegen no le gusta beber alcohol, fumar y ni siquiera salir de fiesta, sino que prefiere pasear con un patinete, ir a comprar el pan, perderse por las calles del centro —donde vive por ahora, aunque piensa en regresar a las afueras— y por las noches ver series junto a su mujer. “Me encanta vivir en Barcelona”, resuelve el portero. Pero por poco casi la deja.

En una entrevista para la revista Club del Deportista, Ter Stegen se sinceró sobre el mal momento que pasó cuando no sabía si el Barça se quedaría con Claudio Bravo o le escogería a él, toda vez que no pasaba de disputar los partidos de eliminatorias. “Fue una situación que no se puede olvidar, no fue nada fácil. El club me decía que no me preocupara, que confiaban en mí, pero luego veía que en realidad no era así”. Pero se quedaron con Marc y expone: “El club se posicionó claramente a mi favor”.

Ahora se bate con el Madrid y no tendrá delante a Ronaldo, ya en la Juve. “Por supuesto que se va a notar su salida”, explica el portero; “porque marcó muchísimos goles”. A él, sin embargo, en LaLiga solo le hizo uno en cuatro partidos. “Pero tienen muy buenos futbolistas con calidad individual”, apostilla.