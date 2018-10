Márquez se lleva una ‘pole’ dificilísima en Australia: “Daba miedo”

Ganado su quinto título de MotoGP, logrado el objetivo que se impuso al principio del curso, Marc Márquez se va imponiendo nuevos retos. Por ejemplo, ganar en Phillip Island, circuito al que ya llegó como recién estrenado campeón del mundo las temporadas 2014 y 2016 y donde no pudo siquiera terminar la carrera. Aspira a hacerlo este año, y aspira, como siempre al triunfo. Desde la pole position. Y en una pista que no solo es complicada para la Honda, de tantas curvas rápidas como presenta, sino que aparece en el calendario en una mala época del año, cuando apenas ha despertado la primavera, de modo que el frío, el viento y la lluvia intermitente lo hacen todo un poco más difícil todavía.

No quiere Honda que su piloto, el referente actual de la categoría reina, vuelva a caerse en el circuito australiano este año. Al menos no en la carrera, porque en los entrenamientos Márquez ya lleva dos accidentes y unos cuantos sustos. Además de la corona de campeón del mundo, todavía están en juego otros dos títulos: el de equipos y el de constructores. Y la fábrica japonesa siempre quiere ganarlos todos. Para lograrlo este curso depende, fundamentalmente, del campeón catalán. Especialmente ahora que Cal Crutchlow, podio en Japón, no podrá volver a subirse a su Honda seguramente hasta el año próximo –tuvo un accidente el primer día de entrenamientos en Australia, se rompió el tobillo (con una fractura de los dos maléolos y otra en la base de la tibia), pasó por una primera intervención este sábado y deberá esperar unos días para ser intervenido de nuevo– y con un Pedrosa que todavía no ha logrado ni una victoria este curso.

Así pues, se presenta solo ante semejante empresa Márquez. Que, por otro lado, amarrado el campeonato que realmente le importa, corre dando rienda suelta a su talento, su habilidad, su atrevimiento. Como hizo este sábado por la tarde después de unos entrenamientos libres en los que nunca pareció encontrarse realmente cómodo, ni entender qué demandaban la pista ni su moto; unas sesiones previas en las que acabó en el suelo demasiadas veces, hasta sumar 21 caídas este año, el que más en MotoGP. Y suerte que ha desarrollado una técnica e intuición especial para no terminar de caer siempre que pierde la goma delantera: se impulsa con el codo y con un golpe de gas; y la salva. Tantas veces ya que ha perdido la cuenta.

Jugó en esos límites durante una sesión de clasificación que empezó con el cielo amenazando un chaparrón. Por eso, por si llegaba la lluvia, Márquez fue de los que esperó con tiempo de sobra delante del semáforo para salir en cuanto se abriera el pit lane. No fuera que en pocos minutos ya no se pudieran aprovechar las gomas lisas. Lo mismo hicieron Iannone, Miller y Rins, de los más rápidos en la sesión. Pese a todo, no hubo que lamentar mayores incidentes que una caída temible de Bautista, que, tras un susto, se bajó de la Ducati a toda velocidad y antes de que esta lo lanzara por los aires.

“Vas tan deprisa, ves algunas gotas en la cúpula de tu moto, y no sabes dónde está el límite. Daba un poco de miedo, la verdad. Sé que todavía podría haber ido más rápido, pero fui con cuidado, que la carrera no es hasta mañana”, declaraba Márquez, que se jugó la pole con Iannone, constante y muy rápido durante todo el fin de semana, juguetón, también, como tantos sábados en los que busca la rueda del rival para aprovechar su rebufo, pero el campeón no le dejó esta vez. Y el de Suzuki se quedó cuarto, a medio segundo del de Honda. Sí habían conseguido acercarse mucho al crono ganador tanto Zarco como Viñales, confiado en este circuito fluido y veloz que tanto le gusta, pero una fantástica vuelta de Márquez en los últimos minutos le dio al español su sexta pole del año, la quinta consecutiva en este circuito, aunque de todas ellas solo ganó en dos ocasiones.